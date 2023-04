Grave lutto per Bebe Vio, morto il nonno Giorgio: “È mancato improvvisamente” Cronaca, Social

Un grave lutto ha colpito Bebe Vio. È stata la stessa campionessa paralimpica a dare la triste notizia sui suoi canali social, con un post pubblicato su Facebook. È morto infatti il suo caro nonno Giorgio. L’uomo, come riferisce lei stessa, è scomparso improvvisamente nella giornata di martedì 25 aprile. Il post di Beatrice Vio, questo il suo nome all’anagrafe, è corredato da alcune foto scattate insieme al nonno e sta provocando dolore e commozione tra i numerosi fan dell’atleta.

Morto il nonno di Bebe Vio, l'annuncio sui social "Nonno Giorgio era il mio fan numero 1 e custode ufficiale delle medaglie e dei premi fin da quando ero piccola. – così Bebe Vio celebra il nonno morto su Facebook – Io non vedevo l'ora di vincerne per tornare a casa e vederlo felice. Ci andava in giro tutto fiero, convinto che fungessero anche da salta-file alle poste e bonus scontistica alla farmacia…mitico! Il nonno è mancato improvvisamente ieri proprio mentre eravamo sul volo di ritorno in Italia dalla Coppa del Mondo a Nimes. Le medaglie andranno con lui in ogni caso. Super Nonno Giorgio per sempre nei nostri cuori e alle mie gare". Intanto, a commento del post pubblicato da Bebe Vio su Facebook, si moltiplicano le manifestazioni di affetto e vicinanza nei confronti della giovane atleta paralimpica. Al momento sono circa 15mila i like al post, con circa duemila commenti. Quasi tutti si limitano ad un telegrafico, ma molto significativo, "condoglianze" per il nonno morto.

Ma c’è anche chi scrive “Un abbraccio grandissima Bebe Vio”, oppure “Cara Bebe…quanta gioia e soddisfazione hai donato al nonno Giorgio. Siete una stupenda famiglia. Un abbraccio a tutti voi. Condoglianze per la vostra perdita”. Ora la famiglia della campionessa, nota anche per le sue numerose apparizioni televisive, si stringe nel silenzio e nel dolore. Una perdita durissima da sopportare per Bebe Vio quella del caro nonno morto all’improvviso.

