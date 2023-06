Il protagonista di questa vicenda si chiama Benjamin Mascolo, per tutti ‘il Benji’ del duo musicale Benji & Fede. In occasione del suo trentesimo compleanno il cantante decide di aprirsi ai suoi fan su Instagram, raccontando in un lungo post di aver vissuto un periodo difficilissimo della sua vita che lo ha portato alla depressione. Ma le sue drammatiche parole sono piene di speranza.

Leggi anche: GF Vip, Marco Bellavia accusato dalla ex: “La depressione? Ci sta marciando”

La depressione di Benjamin Mascolo

“Oggi sono 30 anni. – così si apre il post su Instagram in cui Benji racconta la sua depressione – E onestamente, fino a poco tempo fa, non ero nemmeno sicuro di arrivarci. Una serie di abitudini molto sbagliate mi aveva avvicinato troppo a una parte buia di me, che purtroppo esiste e che sto imparando a gestire. Dopo aver deluso me stesso e tante persone importanti e che mi amavano, ha iniziato a crescere un unico desiderio: quello di autodistruggermi e sabotarmi, sentivo solo di voler sparire. Sono arrivato a non alzarmi da letto per giornate intere. Nella foto del post, scattata solo qualche mese fa, mi stavo lavando per la prima volta dopo 30 giorni”.

“E quando ricevevo un messaggio con la domanda ‘dove sei finito?’ da un familiare, un amico, un collega, provavo prima vergogna, e subito dopo un piacere tossico: stavamo finalmente rimanendo soli io e la mia voglia di non vivere. – prosegue il drammatico racconto della depressione di Benji – In realtà solo non ci sono rimasto, perché un piccolissimo gruppo di persone restate vicino a me mi ha dato un’altra occasione. Facendomi vedere un po’ di luce nel mio mondo di pensieri scuri. I primissimi passi ho ricominciato a muoverli per loro, quelli subito dopo per me stesso, nel rispetto di una vita che Dio mi ha dato e di cui non sapevo più riconoscere il valore”.