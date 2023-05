Berlusconi, l’ipotesi di dimissioni: “Valutazioni quotidiane”

Silvio Berlusconi, ex premier italiano e fondatore di Forza Italia, potrebbe essere dimesso dall’ospedale San Raffaele di Milano nel corso del fine settimana. Le condizioni di salute del leader politico, ricoverato dal 5 aprile scorso, vengono valutate quotidianamente da un team medico. Nonostante ciò, fonti ben informate non escludono la possibilità di un’uscita dall’ospedale nei prossimi giorni. Tuttavia, al momento non ci sono certezze in merito.



Il ricovero di Berlusconi è stato necessario a causa di una polmonite, risultato di complicazioni legate alla leucemia cronica di cui soffre da tempo. Il politico è stato assistito dal dottor Alberto Zangrillo, primario di Anestesia e Rianimazione, e dal dottor Fabio Ciceri, oncoematologo. Grazie alle terapie e al riposo, l’ex premier ha mostrato un miglioramento significativo. Dopo dieci giorni trascorsi in terapia intensiva, il 16 aprile è stato trasferito in un reparto di degenza ordinaria.



Nonostante i progressi, il quadro clinico di Berlusconi rimane delicato, soprattutto considerando i suoi 86 anni di età. Durante il periodo di ricovero, il leader politico ha partecipato alla convention del suo partito, che si è tenuta il 5 e 6 maggio, attraverso un videomessaggio registrato direttamente dal San Raffaele. Nel messaggio, ha lanciato un appello contro l’astensionismo in vista delle elezioni comunali, sottolineando l’importanza del voto per essere buoni cittadini e italiani.



Durante la permanenza in ospedale, Berlusconi è stato accompagnato dalla sua compagna, Marta Fascina, che gli è stata vicina costantemente. Inoltre, ha ricevuto frequenti visite da parte di familiari, amici e politici. Recentemente, ha avuto un incontro con la premier Giorgia Meloni e il vicepremier Matteo Salvini. Ieri sera, i suoi figli Pier Silvio e Marina erano presenti accanto a lui in ospedale.



Al momento, non ci sono informazioni ufficiali riguardo alle dimissioni di Berlusconi, ma la possibilità di una sua uscita dall’ospedale nel prossimo weekend resta aperta. Sarà importante monitorare gli sviluppi e attendere ulteriori comunicazioni da parte del team medico. La salute del leader politico continua a essere oggetto di attenzione e interesse per molti italiani.