Berlusconi dimesso dall’ospedale, se ne va stringendo la mano di Marta Fascina Cronaca

Nella tarda mattinata di venerdì 19 maggio, Silvio Berlusconi è stato dimesso dall’ospedale San Raffaele di Milano, dove era ricoverato da 45 giorni per curare una infezione polmonare insorta a causa di una leucemia mielomonocitica cronica. Già lo scorso 16 aprile il Cavaliere era stato trasferito dalla terapia intensiva a un reparto di degenza ordinaria . Ma ora arriva la bella notizia che spinge i suoi alleati di governo ad inviargli via social i migliori auguri di pronta guarigione. Commovente anche la scena di Berlusconi che, mentre è in auto per lasciare il San Raffaele, saluta i numerosi cronisti presenti tenendo per la mano la compagna Marta Fascina.

Leggi anche: Berlusconi, l’ipotesi di dimissioni: “Valutazioni quotidiane” Silvio Berlusconi dimesso dall’ospedale “Silvio Berlusconi è stato dimesso dall’ospedale San Raffaele di Milano. Una bella notizia. Forza Silvio. Ti aspettiamo sul campo per combattere insieme tante battaglie”. È questo il breve ma sentito messaggio affidato a Twitter dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni. “Bentornato a casa grande Silvio!”, si limita invece a scrivere su Facebook il leader della Lega Matteo Salvini. Silvio Berlusconi, dimesso dall'ospedale San Raffaele dopo 45 giorni, ha salutato i cronisti mentre stringeva la mano della compagna Marta Fascina #ANSA https://t.co/9rMwqy2Jbi pic.twitter.com/U7lBgCsYBc — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) May 19, 2023 “Un affettuoso bentornato a casa a Silvio Berlusconi, esempio di coraggio e di determinazione anche nell’affrontare questa ennesima prova della sua vita. – queste le parole usate dal ministro della Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, per commentare la notizia che Silvio Berlusconi è stato dimesso dall’ospedale – Abbiamo un leader unico, che non ha mai smesso di lavorare per il bene del Paese e che continuerà a guidarci con immutata forza fisica e morale”.

Silvio Berlusconi è stato dimesso dall'ospedale San Raffaele di Milano. Una bella notizia.

Forza Silvio. Ti aspettiamo sul campo per combattere insieme tante battaglie. — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) May 19, 2023

Ma, come appena accennato, a colpire in particolar modo i presenti è stato l’affetto dimostrato da Silvio Berlusconi per Marta Fascina. Il leader di Forza Italia la tiene con forza per mano mentre, dopo essere stato dimesso, è già salito in auto per dirigersi verso la sua abitazione e sta salutando i giornalisti. Scena che ovviamente non è sfuggita all’occhio attento degli addetti ai lavori.

Leggi anche: Veronica Lario: “Berlusconi soffre e ce la mette tutta”