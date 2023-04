La Borsa pensa già al dopo Berlusconi: terremoto sulle azioni Mediaset

Silvio Berlusconi è ricoverato in terapia intensiva all’ospedale San Raffaele di Milano dal primo pomeriggio di mercoledì 5 aprile. Il suo quadro clinico resta molto preoccupante. La polmonite acuta che gli sta causando crisi respiratorie sarebbe infatti la conseguenza di una malattia del sangue, Probabilmente di una leucemia. La situazione al momento è stabile. Ma la moglie Marta Fascina e i familiari sono accorsi subito al suo capezzale temendo il peggio. Chi invece l’ipotesi peggiore per il Cavaliere non sembra temerla è la Borsa di Milano. A Piazza Affari infatti le azioni Mediaset stanno salendo.

Berlusconi ricoverato: la Borsa scommette sulle azioni Mediaset

Secondo gli analisti finanziari, il ricovero di Silvio Berlusconi al San Raffaele per questa grave patologia potrebbe accelerare la successione dei figli ai vertici di Mediaset. Per questo la Borsa di Milano sta scommettendo su questa infausta eventualità giocando sulle azioni del gruppo. Senza Silvio, le decisioni dei figli sulle casseforti della famiglia Berlusconi potrebbero subire un’accelerazione. Tra le ipotesi c’è anche quella della vendita dell’azienda. Anche se al momento il rischio di eventuali scalate sembra da escludere. Più probabile che avvenga una opa amichevole, magari da parte del finanziere francese e capo di Vivendi Vincent Bolloré.

La giornata della Borsa di mercoledì ha visto un continuo rialzo delle azioni del gruppo Mediaset. Le azioni Media for Europe (ex Mediaset) di categoria A hanno guadagnato il 3,51%, le Mfe di categoria B il 4,54%. In rialzo dello 0,7% anche l’altra quotata del settore editoriale Fininvest, Mondadori. E il fatto che siano state proprio le azioni Mfe a far registrare il rialzo maggiore fa capire che la Borsa si attende una successione all’interno della famiglia Berlusconi.