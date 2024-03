“Bestemmie e pugni sul tavolo”. Follia al Grande Fratello: Perla fugge in lacrime, il concorrente è furioso

La giornata del Grande Fratello, prima della puntata in onda stasera 7 marzo in prima serata su Canale 5, ha visto nascere una discussione tra Perla e Alessio. Tra i due, come sappiamo c’è un rapporto che, per qualcuno, va oltre l’empatia e l’amicizia.

Alessio non è nuovo a questo genere di tensioni. In più di un’occasione è stato beccato mentre proferiva parole o imprecazioni che hanno fatto gridare alla squalifica. E con Perla Vatiero recentemente ci è ricascato.

La discussione tra Perla e Alessio

Tutto è iniziato quando Perla, intenta a preparare delle crepes, ha usato una quantità di olio che ha infastidito Alessio. Il giovane concorrente si è avvicinato a lei lamentandosi dell’eccessiva quantità di olio utilizzata, scatenando così una reazione inaspettata da parte di Perla. “Falla tu allora, me la prendo io quella”, ha detto la Vatiero infastidita, la ragazza poi si è allontanata ed è andata nella sua stanza.

Quando Varrese gli ha chiesto cosa fosse successo Alessio ha spiegato: “Risponde come se fosse… Non le si può dire niente. Dovrebbe ogni tanto ricordarsi di stare easy…”. Poi Perla è tornata in cucina e la discussione è ripresa: “È il modo in cui rispondi subito che è proprio… Sei stata proprio… Ti voglio proprio bene a te guarda. Tu rispondi di mer*a e non dici mai “è vero ho risposto di mer*a”, fammi capire… Non lo so, sono sempre gli altri. Poi devo venire io ad abbracciarti e dirti che ti voglio bene”.

La situazione sembrava essere in stallo, con entrambi i concorrenti che erano restii a chiedere scusa. Tuttavia, Alessio ha deciso di avvicinarsi a Perla per abbracciarla, cercando forse di placare la tensione e riportare un clima più sereno tra loro.

Tuttavia, le parole di Perla hanno rivelato la persistenza del suo mal contento: “Non ho 15 anni, non è successo niente, ma mi dà fastidio il tuo modo, ha detto ‘Oddio quanto olio hai messo’, manco chissà cosa avessi fatto”.