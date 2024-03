Grande Fratello: provvedimento disciplinare chiesto per il concorrente

Alessio Falsone nuovamente protagonista della polemica. Da quando è entrato nella Casa del Grande Fratello si è reso più di una volta protagonista di episodi discutibili. È stato accusato almeno tre volte di aver bestemmiato nel loft di Cinecittà e ieri ha usato un termine che potrebbe procurargli qualche problema. Secondo quanto riporta Biccy, stavolta il concorrente si sarebbe lasciato andare ad una frase gravissima.

Grande Fratello, frase choc nella Casa: utenti chiedono provvedimento disciplinare

Secondo Biccy, Alessio Falsone, mentre era in giardino con Sergio D’Ottavi e Greta Rossetti, ha detto: “Una che è così è così, allora non mi deve rompere il ca**o, sei una mong*la”. Una frase che ha scatenato gli utenti sui social, che ora a gran voce chiedono la sua squalifica, visti anche i precedenti a cui si è appena fatto cenno.

Alessio Falsone travolto dalla bufera: la frase choc

“L’anno scorso al Grande Fratello Alfonso ha fatto (giustamente) una ramanzina storica a tutto il gruppo perché si dicevano troppe parolacce. – protesta qualcuno sui social – Adesso che c’è il Falsone che dice parolacce ed imprecazioni a gogò, mi aspetto un provvedimento disciplinare”. E un altro spettatore del Grande Fratello ci mette il carico: “Uno che bestemmia, insulta, minaccia, prende in giro e non molla se viene chiesto non è degno di stare lì. Gli altri anni avete squalificato per molto meno”. E ancora: “Questo va squalificato. Bestemmia a ripetizione dice m***ola a una persona, ma cosa dobbiamo aspettare per vederlo squalificato?”.

Chiesto provvedimento disciplinare per Alessio Falsone

Ma ora Alessio Falsone rischia davvero la squalifica? Si parlerà dell’episodio nella prossima puntata del GF? Alfonso Signorini nel 2020 aveva bacchettato Asia Valente per una frase analoga a quella pronunciata dal ragazzo: “Asia, queste sono parole che in tv non si devono più ascoltare. Non bastano le scuse e queste sono parole orrende. I down sono persone meravigliose, fantastiche, di grandissimo acume e intelligenza. Dare dei ‘down’ oggi a qualcuno non ha più senso, cara la mia Asia! Non sei affatto divertente e non ti resta che chiedere scusa. Per le prossime volte collega il cervello alla bocca”. Vedremo cosa succederà nelle prossime ore.

