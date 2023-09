Bianca Berlinguer esordisce su Rete4: “Siamo sempre noi, con le nostre idee”

Nella sorpresa generale, la nota giornalista e conduttrice Bianca Berlinguer ha debuttato su Rete4 con il suo nuovo programma “E’ sempre Cartabianca”. Berlinguer, che ha trascorso gran parte della sua carriera in Rai, ha aperto la trasmissione esprimendo la propria sorpresa: “Forse qualcuno si stupirà di trovarmi su questo canale e anche io sono un po’ sorpresa”.



Berlinguer ha spiegato che la scelta di unirsi a Mediaset è stata guidata dalla proposta dell’emittente di fornire le migliori condizioni per continuare il lavoro avviato su Rai3 con “Cartabianca”. Tuttavia, ha assicurato che la Rai avrà sempre un posto speciale nel suo cuore, ringraziando tutte le persone che l’hanno sostenuta nel corso degli anni.



Mauro Corona, storico collaboratore di Berlinguer, è nuovamente al suo fianco in questa nuova avventura. Corona non ha esitato a rispondere alle recenti affermazioni del governatore della Campania, Vincenzo De Luca, riguardo al trasferimento del duo su Mediaset. “Volevo avvertire il ragionier De Luca che il capraio campano è tornato”, ha detto Corona, facendo riferimento a se stesso. “Sarò il suo peggior incubo”, ha aggiunto, citando Sylvester Stallone.



Inoltre, rispondendo ai commenti del signor Cecchi Paone, che aveva suggerito a Berlinguer di “liberarsi” di lui, Corona ha offerto ironicamente il suo posto al signor Paone. Tuttavia, Berlinguer ha immediatamente ribattuto, sottolineando che non avrebbe mai intrapreso questa nuova avventura senza Corona al suo fianco.



Questo debutto promette di essere l’inizio di un’entusiasmante nuova fase per Berlinguer e Corona, e gli spettatori sono sicuramente ansiosi di vedere cosa riserverà il futuro per “E’ sempre Cartabianca” su Rete4.