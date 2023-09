Ottimo successo di pubblico e di ascolti per la prima puntata della stagione di ‘È sempre Cartabianca’. Il talk show condotto da Bianca Berlinguer quest’anno si è trasferito dagli studi di Rai3 a quelli Mediaset di Rete4. La conduttrice percepirà un lauto compenso che dovrebbe aggirarsi intorno ai 600mila euro l’anno. Intanto l’esordio sulla tv del Biscione non ha deluso le aspettative. Protagonista indiscusso della serata è stato il manager Flavio Briatore, che è apparso molto dimagrito e per questo ha fatto preoccupare la Berlinguer.

Cartabianca: Briatore dimagrito fa preoccupare la Berlinguer

“Ma è dimagritissimo?”, dice Bianca Berlinguer mentre lo accoglie nello studio di ‘È sempre Cartabianca’. Flavio Briatore, evidentemente molto dimagrito, sgombra però subito il campo da qualsiasi altra suggestione. “Ho perso diciotto chili perché non mangio”, spiega l’imprenditore piemontese.

“Sta bene, vero? L’ha fatto per dieta dimagrante?”, gli domanda però preoccupata Bianca Berlinguer. E allora l’ospite di ‘È sempre Cartabianca’ conferma: “Sì, l’unico segreto: non mangio. Sto benissimo per il resto”. Ma come si spiega il fatto che sia così dimagrito e che non mangi? Il mistero lo svela Briatore stesso quando la diretta prosegue dopo la pubblicità.