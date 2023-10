Flavio Briatore torna in tv, l’annuncio fa esplodere i social: “Sono ancora il boss” Media e TV

Flavio Briatore tornerà in tv come protagonista di un programma. Lo annuncia lo stesso manager piemontese con un breve video su Instagram. A far esplodere i social è il fatto che Briatore tornerà al timone di The Apprentice, il reality show che nel 2012 riscosse un grande successo su Sky, riprendendo il format originale americano con protagonista Donald Trump, poi divenuto presidente degli Stati Uniti. Stavolta Briatore apparirà sugli schermi di Rai2. E l’attesa del pubblico cresce già ai massimi livelli.

Leggi anche: Briatore ospite della Berlinguer fa preoccupare la conduttrice: “Dimagritissimo, sta bene vero?” Flavio Briatore torna a condurre The Apprentice Come molti ricorderanno, nella scorsa edizione della versione italiana di The Apprentice, andata in onda nel 2012, aspiranti uomini e donne d’affari dovevano cimentarsi per superare una serie di prove manageriali. Il loro obiettivo era quello di lavorare per almeno un anno insieme a Flavio Briatore, ricevendo anche un lauto stipendio. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Flavio Briatore (@briatoreflavio) I candidati di The Apprentice venivano divisi in due squadre. Ognuna delle quali nominava un leader che aveva il compito di coordinare e supervisionare i colleghi. Chi vinceva poteva godersi un po’ di meritato riposo. Mentre gli sconfitti dovevano affrontare un terribile colloquio con Flavio Briatore che avrebbe poi scelto chi di loro eliminare senza mostrare nemmeno un briciolo di umana pietà.

“Ragazzi, dopo più di 10 anni torna The Apprentice. – così oggi Flavio Briatore nel video pubblicato su Instagram si rivolge agli aspiranti concorrenti del programma – Vi ricordate la trasmissione dove io ero il boss e sono ancora il boss? Per cui, chi ha tra i 19 e i 35 anni e vuole partecipare deve inviare il curriculum all’email che vedete in sovrimpressione. E poi non dimenticatevi una cosa: andrà in onda in primavera 2024 su Rai2. Vi aspetto. Chi non manda il curriculum è fuori”. Un annuncio che scatena i social, con migliaia di commenti. E siamo sicuri che c’è già chi sta preparando il suo curriculum per inviarlo al “boss”.

