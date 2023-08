“Ecco cosa penso della Fiat”: la provocazione di Flavio Briatore

Flavio Briatore attacca la Fiat. “Stiamo andando a Forte dei Marmi, ma una cosa che notavo è che non si vede più una macchina italiana. La Fiat non esiste più. C’è solo qualche vecchia carretta di vent’anni fa“. Una storia Instagram di fuoco contro l’industria automobilistica italiana. “Vecchie carrette”, e poi l’affondo.

Il manager Briatore attacca la Fiat: “Vecchie carrette”

Durante la diretta Instagram, Flavio Briatore attacca la Fiat. “Si vedono solo Mercedes, Audi, Dacia”, dice Briatore sul suo account Instagram. “Non capisco come mai. Non ci sono più macchine italiane. La produzione Fiat non ha più modelli, credo infatti che il modello di punta sia la Panda”. La riflessione dell’imprenditore avviene nel corso di un viaggio in auto lungo l’autostrada ligure. Briatore la percorre per raggiungere la nota località della Versilia da Montecarlo.

