Caso Vannacci, l’Anpi contro Meloni: “Dica esplicitamente se sta con Crosetto o con i fascisti” Politica

E la libertà di parola del generale evocata dalla destra? “Mistificazioni. Se Vannacci fosse un pensionato qualsiasi con il suo libro non si aprirebbe nessuna questione istituzionale, il problema è che ciò che ha scritto non è compatibile con alcuna carica nell’esercito e probabilmente nel farlo non ha rispettato le norme interne all’esercito stesso, come ho letto nella loro prima nota in cui si dice che non aveva chiesto autorizzazioni o pareri alla pubblicazione del libro.”

