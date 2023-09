Guido Crosetto è una furia e si sfoga sui social. Ma cosa è accaduto di tanto grave da far perdere le staffe all’imponente ministro della Difesa del governo Meloni? Tutta colpa di un servizio fotografico rubato da Novella 2000 che lo ha paparazzato mentre si profonde in dolci effusioni al mare con la bellissima moglie. Qualcuno avanza il sospetto che il settimanale scandalistico, testata che fa parte del gruppo Visibilia di proprietà Daniela Santanchè prima che ne cedesse le quote, abbia voluto fare un deliberato sgambetto al compagno di partito dentro Fratelli d’Italia.

Crosetto paparazzato da Novella 2000

“Amore senza difesa” è il titolo del servizio fotografico pubblicato da Novella 2000 che mostra il ministro della Guido Crosetto abbracciato alla sua avvenente moglie mentre sono entrambi in costume da bagno. Ma Crosetto non ci sta ad essere paparazzato in questo modo.

Girano sui social le pagine di un settimanale con foto strappate alla mia privacy.

È successo ad altri e tengo per me la mia rabbia.

Non posso tenerla per commenti che riguardano mia moglie.

Stiamo insieme da 20 anni.

Siamo sposati, con 2 figli.

È molto più bella di me?

Si, vero! — Guido Crosetto (@GuidoCrosetto) September 6, 2023

