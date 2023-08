Caso Vannacci, Sgarbi rincara la dose in suo soccorso: “Scrive cose intelligenti”. È bufera

Sgarbi difende Vannacci. Vittorio Sgarbi, sottosegretario alla Cultura, ha rilasciato alcune dichiarazioni che hanno suscitato molte discussioni. Durante un’intervista condotta da Stefano Zurlo al Grand Hotel Principe di Piemonte a Viareggio (Lucca) come parte della rassegna “Gli incontri del Principe”, Sgarbi ha espresso le sue opinioni in modo deciso e critico. Ha parlato dell’autopubblicazione del generale Vannacci, autore di un libro contenente frasi omofobe e razziste. L’uomo dai plurimi incarichi istituzionali ha dichiarato che il libro è pieno di affermazioni basate sul buonsenso, in linea con il pensiero del Papa Francesco, che guarda con misericordia e comprensione agli omosessuali ma è contrario alle unioni gay. Ha sostenuto che il generale Vannacci ha il diritto di esprimere questa opinione.

Vittorio Sgarbi difende Vannacci ed è bufera. Ha poi affrontato il tema della gestazione per altri (gpa), sostenendo che la paternità e la maternità sono legate a un rapporto tra uomo e donna che generano figli. Ha criticato l’idea di concepire un bambino tramite utero in affitto, paragonandola al desiderio di volere un animale domestico. Sgarbi ha anche discusso dell’accettazione dell’omosessualità nella società, sottolineando che oggi gli omosessuali vogliono essere considerati normali, ma sottolineando che la parola “normale” implica ciò che fa la maggioranza delle persone. Ha sollevato la questione di quanti siano effettivamente gli omosessuali e ha sostenuto che non si può fare una legge basata su una maggioranza che non esiste.