Mario Giordano con Vannacci batte Bianca Berlinguer: la buona notizia per il conduttore Mediaset

Mario Giordano batte Bianca Berlinguer. Non si tratta certo di un duello o di una sfida all’arma bianca. Quella che si combatte tra i due conduttori Mediaset è infatti una guerra di ascolti tv. Buona, anzi ottima, la prima puntata stagionale su Rete 4 di entrambi i talk show. Quello condotto dall’ex storico volto della Rai va in onda il martedì e si intitola ‘È sempre Cartabianca’. Giordano invece si conferma alla guida di Fuori dal coro il mercoledì sera. E gli ascolti tv lo premiano.

Leggi anche: Briatore ospite della Berlinguer fa preoccupare la conduttrice: “Dimagritissimo, sta bene vero?” Ascolti tv: Giordano batte Berlinguer Dunque Mario Giordano riesce a sconfiggere la temutissima rivale Bianca Berlinguer negli ascolti tv. Al suo esordio nel nuovo studio Mediaset, la nipote dell’ex segretario del Pci non delude le aspettative e si porta a casa un benaugurante risultato di 1.208.000 spettatori, con il 9.62% di share. Il giorno successivo tocca a Mario Giordano sfidare la roulette russa degli ascolti tv. E il giornalista riesce a fare il butto. La prima puntata di Fuori dal coro si porta a casa infatti uno strabiliante 9,9% di share, totalizzando 1.249.000 spettatori. Poco sopra la rivale Berlinguer, ma comunque un risultato inatteso.

A fare probabilmente da traino agli ascolti tv in favore di Mario Giordano è stata anche la partecipazione al suo programma di Roberto Vannacci. Il generale è salito alla ribalta delle cronache qualche settimana fa grazie alla pubblicazione del suo libro ‘Il mondo al contrario’. “Parlo a titolo personale. – questa una delle sue affermazioni nello studio di Rete4 – Io sono sempre stato a favore della libertà d’espressione, purché si rimanga nel perimetro del consentito. Non penso che l’immigrazione sia inevitabile. Chi l’ha voluta evitare l’ha evitata e cito nazioni che sono in un’alta categoria del rispetto dei diritti umani, come il Giappone e l’Australia: se non hanno annullato, questo fenomeno dell’immigrazione, lo hanno limitato a numeri veramente risicatissimi. Non è una fatalità”.

