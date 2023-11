La decisione ufficiale della Rai: “Programma chiuso” dopo tre puntate. L’amata conduttrice riceve un colpo durissimo

La Rai ha già preso la decisione definitiva comunicandola con una nota ufficiale: dopo sole tre puntate viene chiuso il nuovo programma condotto da Bianca Guaccero. Tutta colpa del fallimento degli ascolti collezionato da ‘Liberi Tutti!’, un format realizzato dalla Direzione Intrattenimento Prime Time, in collaborazione con Triangle Production, il primo del suo genere ispirato al mondo delle Escape Room.

Leggi anche: Meloni flop, Mediaset batte Rai a tutte le ore del giorno

Chiuso il programma di Bianca Guaccero

In pratica, ‘Liberi Tutti’ era una sorta di game show in cui sei ospiti vip di Bianca Guaccero dovevano affrontare alcune sfide per uscire dalle stanze misteriose in cui erano stati rinchiusi. Soltanto qualche giorno fa, forse già consapevole che il programma sarebbe stato chiuso a breve, ospite di TvTalk su Rai3, Bianca Guaccero aveva ammesso che il suo fosse un format ancora in via di perfezionamento. Ma i bassissimi ascolti e le feroci stroncature di diversi critici televisivi non avevano fatto pensare a nulla di buono.

“Rai2, per la prima serata, ha come mandato anche la sperimentazione di nuovi progetti. – questo il contenuto della nota con cui viale Mazzini rende ufficiale la chiusura definitiva del programma di Bianca Guaccero – ‘Liberi Tutti’ è un format originale italiano dedicato al fenomeno delle Escape Room, molto popolare tra i giovani, la cui sperimentazione, purtroppo, anche a causa dello scenario fortemente competitivo del giorno di messa in onda, non ha ottenuto i risultati attesi”.

“In accordo con la società produttrice si è deciso pertanto di interromperne la programmazione. Si ringrazia comunque Triangle per la cura e la professionalità con cui ha seguito il progetto e parimenti tutti i protagonisti: Bianca Guaccero, che con grande generosità ha accettato la sfida, Beppe Iodice, i Gemelli di Guidonia e il Centro di produzione tv di Napoli”, si conclude così il comunicato a cui fa seguito un lungo post della conduttrice dedicato a tutti i telespettatori che l’hanno seguita finora con affetto.

Leggi anche: Clamoroso ritorno in Rai, Massimo Giletti: “Ripartirò dal basso”