È giallo a Cosenza dove un bimbo di appena 15 mesi è morto martedì notte all’ospedale Annunziata. Il piccolo presentava sintomi come con febbre alta, disidratazione, difficoltà respiratorie e dissenteria. Gli stessi del fratellino di 5 mesi che era stato ricoverato insieme a lui e che ora è stato trasferito in gravi condizioni all’ospedale Bambin Gesù di Roma.

Leggi anche: Bambino morto risucchiato alle terme, si indaga per omicidio colposo

Mistero sul bimbo morto all’ospedale di Cosenza

Gli inquirenti indagano sulla morte misteriosa del bimbo di 15 mesi. Il piccolo era stato trasferito al reparto di Terapia Intensiva Neonatale dell’ospedale di Cosenza dal nosocomio di Castrovillari dove era giunto dalla sua abitazione di Cassano. Con lui anche il fratellino, visto che ai due la febbre non riusciva a scendere sotto ai 40 gradi. Purtroppo, nonostante gli sforzi dei medici, il fratello più grande non ce l’ha fatta ed è morto.

A quel punto il padre, insieme ad alcuni parenti, ha perso la testa e si è messo a danneggiare la corsia dell’ospedale di Cosenza, causando danni per migliaia di euro. Alcuni sanitari sono dovuti persino tornare a casa scortati dalle forze dell’ordine. Mentre si verificava questo parapiglia, il figlio più piccolo veniva trasferito a Roma con un volo speciale.