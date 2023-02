Nuovi guai per Blanco. L’artista è indagato dalla Procura di Imperia con l’accusa di danneggiamento per aver distrutto la scenografia di rose del Festival di Sanremo durante la sua esibizione in diretta all’Ariston. Ora, a quanto si apprende, una associazione di animalisti avrebbe presentato un esposto contro di lui accusandolo di maltrattamento di animali. In modo particolare del cane che compare colorato di blu nel suo ultimo video intitolato L’isola delle rose.

Blanco indagato dopo Sanremo

Dunque, Blanco è indagato dalla Procura di Imperia per la distruzione degli addobbi floreali di Sanremo. Il cantante ha dato in escandescenze martedì 7 febbraio, ospite della prima serata del Festival, a causa di un problema tecnico. Aveva smesso di cantare il suo nuovo singolo ‘L’Isola delle rose’ e aveva iniziato a prendere a calci il ‘giardino di rose’ allestito sul palco, facendo a pezzi la composizione floreale. “Non sentivo in cuffia, non potevo cantare. – aveva poi spiegato l’artista – Ma almeno mi sono divertito, la musica è anche questo”.

Qualche giorno fa, con una decisione giunta abbastanza a sorpresa, la Procura di Imperia ha fatto sapere di aver accolto l’esposto presentato dal Codacons lo scorso 8 febbraio. L’associazione dei Consumatori chiedeva di procedere per via giudiziaria contro Blanco, colpevole come detto di aver distrutto gli addobbi floreali sul palco di Sanremo. Ma l’artista si era immediatamente scusato per il suo gesto sconsiderato e la questione sembrava chiusa lì. Se fosse stato per il Codacons, inoltre, l’indagine della Procura di Imperia sarebbe dovuta essere estesa anche alla Rai, “allo scopo di accertare se vi siano state possibili complicità da parte dell’organizzazione del Festival di Sanremo. In considerazione delle notizie apparse sui mass media secondo cui il gesto di Blanco all’Ariston non sarebbe stato imprevisto”, si legge in una nota.

Esposto degli animalisti per maltrattamento del cane

Ora su Blanco cade un’altra tegola, rappresentata dall’esposto depositato alla Procura di Milano dall’Associazione Italiani Difesa Animali ed Ambiente. “Nel video ufficiale pubblicato su YouTube si vede Blanco in mutande dopo essersi spogliato dall’armatura. – si legge in una nota pubblicata dagli animalisti per giustificare il loro esposto – Ad attenderlo trova una stanza invasa di rose rosse e un cane blu. Si evidenzia che la presenza di un cane con un manto di colore innaturale derivato da un colorante e non da un sapiente lavoro di post produzione, indica il maltrattamento. Nel videoclip appare evidente che Blanco ha ceduto all’artistic grooming, l’assurda tecnica di dipingere i cani e che questi prodotti possono creare grossi problemi agli animali che ne annusano l’odore”.

