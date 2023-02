E se avesse ragione Blanco? Svelato il retroscena

E se avesse ragione Blanco? E se la sua performance di ieri sera al Festival di Sanremo, con il vincitore dell’edizione 2022 che ha distrutto sul palco addobbi floreali e arredi, provocando un turbinio di fischi e critiche soprattutto sui social, non fosse stata casuale?

Dopo la “bravata” che gli è costata i fischi dell’Ariston, con Amadeus che ha dovuto annunciare che “non ci sono le condizioni, era dai tempi di Bugo e Morgan che non succedeva una cosa così” per permettere a Blanco di tornare a cantare, il giovane cantautore si è giustificato con un laconico “Non mi sentivo nelle cuffie, la musica dev’essere passione, ma io mi sono divertito lo stesso”. Scuse che hanno sollevato un polverone social, con la rete divisa tra colpevolisti (tanti) e innocentisti (pochi).

LA DIFESA E se avesse ragione Blanco? A sostenerlo è stata soprattutto la giornalista Selvaggia Lucarelli, che dal primo minuto ha difeso in cantante, esibitosi dopo il monologo di Chiara Ferragni. Con un ironico post su instagram, la Lucarelli ha attaccato il discorso dell’influencer, oggettivamente noioso e anche banale, postando una foto di Blanco che distrugge l’arredo floreale con sotto il commento: “Voi dopo un monologo così non avreste spaccato tutto?”. Leggi anche Sanremo: Blanco costretto a scusarsi dopo il suo sfogo sul palco

AMADEUS SVELA IL RETROSCENA Già nel dopo-Festival, comunque, a provare a spezzare una lancia per Blanco ci aveva pensato il conduttore e direttore artistico di Sanremo, Amadeus, cercando di dare una spiegazione all’accaduto. “Era programmato che Blanco si sarebbe rotolato sul palco tra le rose” ha detto Amadeus. Nel video de “L’isola delle rose”, brano che il cantautore stava eseguendo, alla fine si vede Blanco strappare le rose e lanciarle a terra, rotolandosi poi nel piccolo bizzarro giardinetto da salotto e rannicchiandosi in posizione fetale. Leggi anche: Sanremo, retroscena sul monologo di Chiara Ferragni: “Ecco di chi parlava”

Sui social il ragazzo è stato massacrato, ma se avesse solo esagerato con l’enfasi di un programma già stabilito? E se avesse ragione Blanco? Già dall’inizio del brano, in effetti, il cantante aveva avvertito più volte di non sentirsi in cuffia, ignorato dai tecnici e dall’orchestra che ha continuato a suonare.

