Mondo della musica in lutto. All’età di 71 anni è morto infatti Bobby Caldwell, noto cantautore di R&B, smooth jazz, standard e blue-eyed soul. A rendere nota la notizia della sua scomparsa è stata la moglie Mary Caldwell con un post pubblicato su Twitter. Era stata la famiglia stessa a spiegare che da circa cinque anni le sue condizioni erano peggiorate notevolmente. L’artista non era più in grado di camminare e soffriva di attacchi di neuropatia e di una lacerazione del tendine della caviglia. Probabilmente a causa degli effetti avversi provocati dall’assunzione di un antibiotico.

Leggi anche: Cinema in lutto: morto Robert Blake, il famoso Tiny Baretta

“L’ho tenuto stretto tra le mie braccia mentre ci lasciava. – questo il post commovente pubblicato su Twitter dalla moglie di Bobby Caldwell – Ho il cuore spezzato per sempre. Grazie a tutti voi per le vostre numerose preghiere nel corso degli anni. Era stato ‘floxed’. Gli ha tolto la sua salute negli ultimi sei anni e due mesi. Riposa con Dio, amor mio”. Con il termine ‘floxed’ la donna intende la reazione negativa avuta dal marito dopo l’assunzione di un antibiotico.

Bobby passed away here at home. I held him tight in my arms as he left us. I am forever heartbroken. Thanks to all of you for your many prayers over the years. He had been "FLOXED," it took his health over the last 6 years and 2 months. Rest with God, my Love. -Mary Caldwell