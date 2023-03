È morto lo storico disegnatore di Dylan Dog. Luigi Piccatto se ne è andato a 68 anni. È stato uno dei migliori e più conosciuti disegnatori di fumetti della Bonelli editore. Nella memoria dei lettori delle storie con protagonista l’indagatore dell’incubo rimarranno impressi episodi storici come ‘Cagliostro’, ‘Golconda’ e ‘I conigli rosa uccidono’. Era nato a Torino nel 1954 e nel 1977 aveva interrotto gli studi di medicina per dedicarsi totalmente alla sua passione: disegnare fumetti.

I suoi primi schizzi sono per ‘Corrier boy’. Poi, durante i primi anni ‘80, Luigi Piccatto realizza brevi racconti per ‘LancioStory’ e ‘Skorpio’. Il disegnatore torinese entra a far parte della redazione di Dylan Dog fin dai suoi primi numer nel 1986i, precisamente con l’episodio ‘Il ritorno del mostro’. Nel corso degli anni Piccatto realizzerà 23 albi solo per la collana regolare dell’indagatore dell’incubo, senza considerare i numeri speciali.

Luigi Piccatto viveva e lavorava da anni ad Asti. E lo studio che aveva fondato ha lanciato anche diversi talenti del fumetto: da Andrea Broccardo (Marvel) a Cristiano Spadavecchia (Bonelli), passando per Giulia Francesca Massaglia e Stefania Caretta, le prime due donne in assoluto a disegnare per Diabolik. Nel febbraio 2022, inoltre, Bonelli ha deciso di pubblicare per la collana ‘I libri di Dylan Dog’, una raccolta intitolata ‘Golconda e altre follie’, dove sono contenuti i migliori lavori disegnati da Piccatto e scritti da Sclavi.