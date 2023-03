Arrivano buone notizie dal fronte delle bollette della luce e del gas. Secondo la stima fatta dal presidente di Arera Stefano Besseghini, a margine di un evento sulle top Utility italiane a Milano,nel secondo trimestre di quest’anno le bollette della luce potrebbero far segnare un calo di “oltre il 20%”. Ma anche il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica si mostra ottimista. Gilberto Pichetto Fratin conferma infatti la possibile riduzione del 20% della bolletta elettrica, dopo un consistente calo fatto già registrare nei mesi scorsi da quella del gas.

Bollette in calo

Le dichiarazioni di Pichetto Fratin

Sulla eventuale conferma degli sconti che scadono il 31 marzo per le bollette di luce e gas “stiamo facendo una valutazione in questi giorni in raccordo con il ministero dell’Economia che tiene i cordoni della borsa e questo influirà certamente nell’inserire anche tutto, in parte o nulla dei cosiddetti oneri di sistema nella bolletta. – dichiara il ministro Pichetto Fratin – Ma confermo che dopo un primo ribasso del 20% nel precedente trimestre dovremo riavere un altro 20% che si unisce al 34% del gas e al successivo 10. Quindi il trend è abbastanza buono. Ma per per un nuovo intervento bisogna andare con cautela”, mette però le mani avanti.

Bollette luce e gas in calo

“Avevamo già intercettato in parte questa diminuzione a dicembre del -19,4% sull’elettrico. – spiega invece il presidente di Arera Stefano Besseghini – E credo che ci sarà una discesa anche nel prossimo trimestre. Sarà realisticamente significativa, almeno corrispondente a quella di dicembre se non superiore”. Il manager conferma dunque le previsioni di Pichetto Fratin sulle bollette di luce e gas.

“Con un taglio delle tariffe del 20% la bolletta media della luce del mercato tutelato scenderebbe a quota 1.147 euro annui a famiglia, con una minore spesa a prezzi costanti pari a 287 euro a famiglia. – aggiunge il presidente di Assoutenti Furio Truzzi – Un risparmio tuttavia solo ipotetico, perché il prossimo 31 marzo scadrà l’azzeramento degli oneri di sistema e le altre agevolazioni previste dal Governo sulle bollette. In caso di mancata proroga della misura, la reintroduzione di oneri e Iva peserebbe per 386,37 euro annui a famiglia, portando a partire da aprile la bolletta della luce a crescere, sulla base delle attuali tariffe, del +27% rispetto alle tariffe odierne. Per questo chiediamo al governo di prorogare il taglio di Iva e oneri di sistemi fino a che le tariffe di luce e gas non saranno tornate ai valori del 2020”, conclude.

