Con i ribassi sui prezzi dell’energia, risputano sul mercato le offerte a prezzo fisso diventate ormai una rarità. Con i primi segnali positivi dal mercato, gli operatori vedono la luce in fondo al tunnel della crisi energetica e, in questo clima di fiducia, stanno ricominciando a prendersi qualche rischio in più offrendo il prezzo bloccato per 12 o 24 mesi, molto più spesso per 12 mesi. Tra le compagnie che hanno aggiornato al ribasso le loro tariffe offrendo l’opportunità di un’offerta a prezzo fisso, ci sono le compagnie NeN e Sorgenia.

Le offerte a prezzo fisso

Con l’ondata positiva sui mercati dell’energia, la compagnia NeN ha recentemente comunicato una buona notizia per i suoi futuri clienti: ha aggiornato i prezzi della sua offerta, ancor prima della scadenza, passandoli da 0,418 €/kWh (per l’energia elettrica) e 1,72 €/Smc (per il gas) a 0,299 €/kWh e 1,27 €/Smc. Grazie a questi cambiamenti, le prossime bollette di luce e gas potrebbero registrare un visibile calo. Tra l’altro quella che propone NeN, è una delle poche offerte a prezzo fisso attualmente presenti nel mercato: recentemente infatti è diventato sempre più raro trovare questo genere di tariffe. Dunque quella di NeN dunque sembrerebbe essere un’eccezione alla regola del momento.

Dal canto suo, anche Sorgenia ha deciso di abbassare i prezzi della sua offerta indicizzata, con uno spread per l’energia elettrica davvero basso, quasi pari allo zero. L’offerta Sorgenia Next Energy Sunlight, essendo indicizzata, segue le fluttuazioni del mercato: questo significa che al calare del prezzo all’ingrosso dell’energia, anche la bolletta sarà meno cara. È stato fissato uno sconto fedeltà dal 5% fino al 20% sui servizi commerciali, destinato ai clienti Sorgenia più affezionati.

Anche Poste Italiane lancia le “sue” bollette a prezzi bloccati

Una nuova debuttante sul mercato dell’energia è invece Poste Italiane, che si appresta a rivoluzionare il mercato con le sue tariffe fisse per 12-24 mesi. Il meccanismo è stato spiegato dagli esperti de Il Sole 24 ore secondo i quali “l’offerta vedrà un prezzo bloccato per due anni, con la possibilità di avere una rata costante per 12 mesi a prescindere dai consumi“. Come ha spiegato sempre il quotidiano economico, “La rata viene costruita sulla base della media dei consumi dell’anno precedente. A fine anno si traccia il consuntivo: se i consumi sono stati superiori all’esercizio antecedente la rata viene rimodulata al rialzo tenendo conto del differenziale aggiuntivo. Se invece i consumi sono scesi la rata si riduce. In alternativa è possibile azzerare ogni mese il differenziale pagando una rata a prezzo fisso che contabilizzati consumi effettivi e quindi può risultare di importo variabile”.



