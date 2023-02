Poste Italiane si lancia nel mercato dell’energia con un’offerta da capogiro. Da metà febbraio infatti si potrà avere luce e gas con Poste Italiane con la sua promozione a prezzo fisso, che permetterà di avere una rata costante per 12 mesi a prescindere dai consumi. Visti gli ultimi periodi di rincari bollette e fluttuazioni di mercato dei prezzi dell’energia, sembra davvero convincete la proposta di Poste. Ma sarà veramente conveniente? Come ha riportato il quotidiano economico il Sole24ore, “l’offerta vedrà un prezzo bloccato per due anni, con la possibilità di avere una rata costante per 12 mesi a prescindere dai consumi. La rata viene costruita sulla base della media dei consumi dell’anno precedente. A fine anno si traccia il consuntivo: se i consumi sono stati superiori all’esercizio antecedente la rata viene rimodulata al rialzo tenendo conto del differenziale aggiuntivo. Se invece i consumi sono scesi la rata si riduce. In alternativa è possibile azzerare ogni mese il differenziale pagando una rata a prezzo fisso che contabilizzati consumi effettivi e quindi può risultare di importo variabile”. Secondo l’articolo il meccanismo studiato da Poste, oltre a fornire uno strumento di stabilità di spesa per le famiglie, cerca di introdurre un meccanismo virtuoso di riduzione dei consumi, in linea con quanto chiede la Commissione europea agli Stati membri.

Luce e gas con Poste Italiane: come funziona l’offerta

Il prezzo dell’offerta luce e gas di Poste Energia è un prezzo fisso bloccato per 24 mesi. La modalità di pagamento per il cliente prevede due opzioni: la prima è quella tradizionale con importo variabile di quanto consumato nel mese (offerta dalla quasi totalità degli operatori); la seconda opzione è quella innovativa a rata fissa che viene calcolata sulla base dei consumi dell’anno precedente e consente di pagare in maniera fissa per 12 mesi l’importo della bolletta mensile.

>>>> Arriva il Bonus POS 2023: ecco come funziona e chi può richiederlo



Prezzo fisso indipendente dai consumi

Come ha spiegato il quotidiano economico, pagare luce e gas con Poste Italiane, con la sua offerta innovativa, implica che “La rata viene calcolata sulla base della media dei consumi dell’anno precedente. A fine anno si traccia il consuntivo: se i consumi sono stati superiori all’esercizio antecedente la rata viene rimodulata al rialzo tenendo conto del differenziale aggiuntivo – ha spigato ancora il Sole24ore -. Se invece i consumi sono scesi la rata si riduce. In alternativa è possibile azzerare ogni mese il differenziale pagando una rata a prezzo fisso che contabilizzati consumi effettivi e quindi può risultare di importo variabile”.

>>> Bollette gas in calo: a febbraio tariffe a meno 35%. Cosa aspettarsi in fattura nei prossimi mesi



Obbiettivo risparmio e riduzione dei consumi

Il meccanismo avrebbe anche l’obiettivo di ridurre i consumi. Se infatti il prezzo della rata fissa viene rimodulato di anno in anno in base ai consumi dei mesi precedenti è ipotizzabile che le famiglie cercheranno di contenere i consumi. Un meccanismo doppiamente virtuoso che permetterebbe alle famiglie italiane di spendere meno e contemporaneamente di ridurre i consumi, come nei piani della Ue.



Ti potrebbe interessare anche: Ricchezza degli italiani inferiore al resto dell’Ue: lo studio Istat-Bankitalia