Buone sorprese sul fronte energetico: per il prossimo futuro sono previste infatti bollette del gas in calo, con riduzioni fino al 35% in meno in fattura. I consumatori che hanno contratti in regime tutelato potrebbero trovare uno sconto in fattura già nella bolletta di febbraio. Secondo l’Arera, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, il costo dei consumi del mese di gennaio – in base al metodo di calcolo mensile in vigore solo da ottobre – potranno essere del 35% inferiori rispetto al mese di dicembre. Com’è noto, ormai, la previsione fatta dall’autorità si basa sull’andamento dei prezzi del gas sul mercato italiano all’ingrosso Psv, che da ottobre ha sostituito Ttf di Amsterdam. Sulle previsioni ottimistiche per le prossime bollette gas in calo, incide certamente il costo della materia prima è in ribasso rispetto i picchi della scorsa estate.

Bollette gas in calo: meno 35% sulla componente energia

Secondo quanto ha riportato Staffetta Quotidiana (Quotidiano delle Fonti di Energia), nei 31 giorni di gennaio la media del prezzo del Psv è stata di circa 67 euro al megawattora: quasi la metà rispetto ai 116 euro di dicembre. In questo modo e a parità delle altre componenti, il prezzo finale per i consumi di gennaio (che dovrebbe applicarsi in acconto anche per quelli di febbraio) dovrebbe attestarsi intorno a 97,75 centesimi di euro per metro cubo: come detto il 35% in meno rispetto a dicembre.

Prezzo del gas in calo, ma perché?

Sulle prossime bollette gas in calo, secondo Gionata Picchio, vice-direttore di Staffetta Quotidiana, la motivazione principale è da riscontrarsi nell’elevato riempimento delle scorte che abbiamo in Italia (al 30 gennaio eravamo al 71,8% contro il 61,4 del 30 gennaio 2020), e alla domanda contenuta a causa delle temperature medie stagionali più elevate.



Cosa aspettarci in bolletta nei prossimi mesi

Dopo questi mesi turbolenti fatti di salite e discese dei prezzi in bolletta, la domanda che tutti si pongono è che cosa succederà nei prossimi mesi al prezzo del gas? Da questo punto di vista, anche Picchio, intervistato dal Corriere della Sera, è titubante: non si può sapere “anche perché, specialmente nel medio termine resta fragile l’equilibrio che ha fatto scendere i prezzi, che comunque restano il triplo dei livelli che famiglie e imprese consideravano normali”.

