Tra le scadenze fiscali annuali, per le famiglie italiane uno degli appuntamenti fissi è il pagamento del bollo auto, la tassa destinata a chi possiede un veicolo. Quest’anno però attenzione a dimenticarsi di pagare in tempo la tassa, perché si rischia una stangata sul bollo auto salatissima. Da quest’anno infatti per i ritardatari sono previste delle pesanti conseguenze. Quella sugli arretrati è infatti una vera e propria stangata, e chi pensa di sistemare le cose con calma, si troverà a fare i conti con una spiacevolissima sorpresa. Ma quali sono le conseguenze previste per i ritardatari?

Stangata sul bollo auto: cosa succede se si paga in ritardo

Il bollo auto è forse la tassa automobilistica considerata tra le più odiate dagli italiani, ma è bene sapere a cosa si va incontro se si dimentica di pagarla per tempo. Da quest’anno infatti se il pagamento avviene in ritardo la stangata sul bollo auto è assicurata. A partire dal 1° gennaio 2023, chi non effettua il pagamento del bollo auto entro i termini prestabilisti dovrà fare i conti con una vera e propria batosta. Questo per via dell’aumento del tasso annuo da pagare. Entrando nel dettaglio, come si evince dal decreto del 13 dicembre 2022 del Ministero dell’economia e delle finanze, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 dicembre 2022: “La misura del saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284 del codice civile è fissata al 5 per cento in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2023″.

L’anno scorso il valore del saggio di interesse legale era pari all’1,25%. Un aumento non indifferente che finirà per pesare ulteriormente sulle tasche degli automobilisti. Onde evitare spiacevoli inconvenienti, pertanto, si consiglia di controllare la data di scadenza della tassa automobilistica in modo tale da procedere al relativo pagamento in tempo utile. A tal fine giunge in aiuto, ad esempio, un servizio dell’ACI che permette di controllare in qualsiasi momento lo stato di pagamento del bollo auto.



Come evitare la Stangata sul bollo auto?

Per non rischiare le stangata sul bollo auto citate sopra, è possibile usufruire dell’istituto del ravvedimento operoso. Si tratta di uno strumento che può essere utilizzo soltanto entro un anno dalla scadenza originaria del relativo pagamento, nel nostro caso del bollo auto. Con il ravvedimento operoso, oltre agli interessi di mora (con percentuale annua dello 0,3%), bisogna versare delle sanzioni ridotte, che aumentano al crescere del ritardo:

• con un ritardo fino a 14 giorni, la sanzione è pari allo 0,1% del bollo per ogni giorno di ritardo;

• tra il quindicesimo e il trentesimo giorno la sanzione è pari al 1,50%;

• tra i 30 e i 90 giorni, l’importo della sanzione sale all’1,67%;

• tra il novantesimo giorno ma entro un anno di ritardo la sanzione è del 3,75%;

Oltre un anno, come già detto, non è più possibile usufruire del ravvedimento operoso e si andrà incontro alla sanzione per l’omesso versamento.



