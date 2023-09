Bollette, arrivano gli sconti su luce e gas: a chi spettano e come accedere

Brutte notizie in arrivo per i portafogli degli italiani. Infatti, alla fine di questa settimana, avverrà l’aggiornamento trimestrale delle tariffe dell’energia elettrica. Dall’1 ottobre dunque, e fino alla fine di quest’anno, le bollette della luce aumenteranno mediamente del 10%. Qualche giorno dopo, all’inizio di ottobre, arriverà poi anche l’aggiornamento delle tariffe del gas. Il governo Meloni prova allora a metterci una pezza decidendo di prorogare gli sconti in bolletta, così come prevede la bozza del decreto che verrà approvato oggi dal consiglio dei ministri.

Arrivano gli sconti sulle bollette di luce e gas

Per quanto riguarda il gas, le bollette relative al mese di agosto non dovrebbero aumentare. Il prezzo del combustibile più utilizzato dalle imprese italiane dovrebbe invece iniziare a salire nei prossimi mesi, quando come è ovvio aumenterà la domanda dei consumatori a causa dell’arrivo della stagione fredda. Gli sconti previsti dal governo Meloni su luce e gas sono dunque molto attesi. E a questi dovrebbe aggiungersi anche un aiuto sotto forma di bonus benzina, ma riservato alla famiglie nella fascia di reddito più bassa, sotto i 9mila euro secondo il modello Isee.

Ma anche gli sconti sulle bollette di luce e gas non saranno per tutti o saranno compensati in altro modo. Il governo Meloni intende infatti confermare la riduzione dell’Iva sulle bollette del gas al 5% e il congelamento degli oneri di sistema. Ma decide al contrario di cancellare l’estensione del bonus energia alle famiglie fino alla soglia Isee di 15mila euro di reddito (tranne nel caso di nuclei molto numerosi, con quattro figli o più).