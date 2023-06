Bollette, da lunedì stop ai prezzi bloccati del mercato tutelato: cosa succederà dopo

Arriva la fine del mercato di tutela per le bollette luce e gas. Il primo appuntamento importante è il 5 giugno, quando l’Autorità per l’energia renderà noto il prezzo del gas per i consumi di maggio delle famiglie in maggior tutela. Le previsioni indicano un possibile calo dopo l’incremento del mese scorso, considerando la discesa delle quotazioni del gas sui mercati internazionali. Bisognerà valutare anche l’incidenza delle altre componenti della bolletta che potrebbero annullare l’effetto positivo della diminuzione del prezzo della materia prima.

Bollette luce e gas

Fine del mercato di tutela per bollette luce e gas, cosa succede ora

Ecco la fine del mercato di tutela per bollette luce e gas. Cosa succede ora. Un’altra data da ricordare è il 10 gennaio 2024, quando cesserà il mercato tutelato per i clienti domestici. Non c’è l’obbligo di passare immediatamente al mercato libero, ma è importante prepararsi per fare una scelta consapevole. In caso di mancata scelta entro quella data, verrà assegnato il servizio a tutele graduali per garantire la continuità della fornitura.

Il ministero dell’Ambiente ha stabilito le modalità del passaggio per i clienti dell’energia elettrica. Coloro che non saranno migrati al mercato libero saranno assegnati al servizio a tutele graduali, con fornitori individuati tramite procedure concorsuali per evitare la concentrazione dell’offerta. Il servizio a tutele graduali avrà una durata massima di 4 anni e diventerà solo servizio di ultima istanza dal 1° aprile 2027. I clienti saranno informati sulla scadenza e avranno il diritto di scegliere un altro fornitore o un’offerta di mercato libero dello stesso esercente.