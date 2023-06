Nella notte a Senago, un tranquillo comune alle porte di Milano, il corpo di Giulia Tramontano è stato trovato in un’area verde. Il macabro ritrovamento è avvenuto dietro alcuni box di una palazzina in via Monte Rosa. Il responsabile è Alessandro Impagnatiello, 29enne barman dell’Armani Bamboo, prestigioso locale di proprietà di ‘Re Giorgio’ con vista su via Montenapoleone a Milano.

Leggi anche: Omicidio Paolo Stasi, 3 coetanei arrestati per la morte del 19enne ucciso sotto casa…

Trovato il corpo di Giulia Tramontano

Era come un gioco crudele e beffardo del destino, una scena surreale che si dipanava di fronte a tutti noi. Il mistero, la terribile verità, era stata celata non nelle ombre lontane, ma a pochi passi da casa, a mezzo chilometro da dove il senso di sicurezza era radicato. Per quattro lunghi giorni e notti, le frasche che decoravano l’anfratto tra due file di box avevano tenuto un segreto macabro, fungevano da tomba a cielo aperto per Giulia Tramontano, la giovane agente immobiliare di 29 anni scomparsa da Senago, e il bambino che avrebbe dovuto abbracciare al mondo tra due mesi. Ora purtroppo il suo corpo è stato trovato.

Una vicenda assurda

L’epilogo di questa tragica storia si svolge in via Monte Rosa, dove gli investigatori dell’Arma hanno scoperchiato la verità in un’escalation convulsa, culminata nell’interrogatorio in caserma di Alessandro Impagnatiello, compagno di Giulia Tramontano. Era lui stesso che aveva segnalato la scomparsa della donna da casa loro in via Novella, innescando una serie di contraddizioni che avevano portato alla luce una realtà raccapricciante: era indagato per omicidio volontario aggravato, occultamento di cadavere e procurato aborto. Ma mancava il corpo di Giulia per confermare l’omicidio e procedere con l’arresto. Il tassello finale, tuttavia, è stato ormai trovato, indicato dallo stesso Impagnatiello, il quale ha confessato. Prima l’ha uccisa a coltellate poi ha infierito sul corpo provando a bruciarlo mentre era ancora in casa.