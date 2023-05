Omicidio Paolo Stasi, 3 coetanei arrestati per la morte del 19enne ucciso sotto casa…

Una svolta significativa è avvenuta nelle indagini riguardanti l’omicidio di Paolo Stasi, il giovane diciannovenne brutalmente ucciso lo scorso 19 novembre proprio di fronte alla sua abitazione. Dopo sei mesi di intenso lavoro investigativo, tre persone sono state arrestate dai carabinieri, mentre altre due sono sottoposte a restrizioni nell’ambito delle indagini in corso.



Tra le persone coinvolte nell’operazione, vi è un 18enne che, al momento del crimine, era ancora minorenne. Attualmente, due degli arrestati sono stati portati in carcere, mentre l’altro è stato posto agli arresti domiciliari. Le accuse nei loro confronti variano, ma includono l’omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e futili motivi. Complessivamente, otto persone sono state indagate, tra cui la madre della vittima.



La madre di Paolo Stasi è stata coinvolta nelle indagini riguardanti lo spaccio di sostanze stupefacenti, un contesto nel quale sembra che anche il giovane fosse coinvolto. La terribile vicenda si è consumata quando il giovane Stasi è sceso da casa e si è trovato di fronte al suo assassino, un individuo che probabilmente conosceva molto bene. Le indagini hanno rivelato che il movente del delitto, perpetrato con spietata freddezza e mediante l’uso di armi da fuoco, sarebbe stato legato alle tensioni all’interno del settore dello spaccio di sostanze stupefacenti, nel quale la vittima stessa sembrava essere coinvolta.



I provvedimenti cautelari emessi riguardano sia l’accusa di omicidio nei confronti di un 19enne e un 22enne, sia le accuse connesse allo spaccio di sostanze stupefacenti rivolte agli altri indagati. La situazione si fa sempre più complessa e richiede un’analisi approfondita da parte delle autorità investigative, che stanno concentrando i loro sforzi per far luce su tutti gli aspetti di questo tragico evento.



La comunità di Francavilla rimane sconvolta e addolorata per la perdita del giovane Paolo Stasi, mentre le indagini proseguono con l’obiettivo di garantire giustizia per lui e per la sua famiglia. Si spera che questa svolta nelle indagini possa portare alla luce tutti i responsabili di un gesto così vile e contribuire a prevenire futuri episodi di violenza nel contesto dello spaccio di droga, che continuano a minacciare la sicurezza dei giovani e dell’intera comunità.