Donna italiana uccisa in un bar a Playa del Carmen, Messico: un assassinio sconcertante scuote la comunità locale Esteri

Playa del Carmen, Messico – Una tragedia ha colpito la pittoresca località balneare di Playa del Carmen, nello Stato di Quintana Roo, quando una donna italiana di 40 anni è stata brutalmente uccisa con un colpo di pistola in un noto bar. La vittima è stata identificata come Ornella Saiu, una donna di origini sarde che ha vissuto in Messico per vent’anni. Secondo le informazioni riportate dal quotidiano Reforma, l’assassino aveva una conoscenza pregressa con la vittima, in quanto aveva lavorato nello stesso locale in passato. L’orribile evento si è verificato mentre Ornella era al lavoro come barista presso il Café Sabrina 48, un ritrovo popolare sia per i turisti che per i residenti italiani della zona. Un uomo armato, arrivato davanti al locale a bordo di una motocicletta, ha sparato alla testa della donna, uccidendola sul colpo. Ornella Saiu era una figura ben conosciuta e rispettata nella comunità di Playa del Carmen. Viveva in Messico da così tanto tempo che considerava la città la sua casa adottiva. Secondo i giornali locali, la vittima aveva un figlio diciottenne, il cui padre era deceduto alcuni anni fa. Attualmente, il figlio si trova sotto la custodia delle autorità messicane in attesa che un parente si faccia avanti.

La disperazione della comunità

L’assassinio di Ornella Saiu ha scosso profondamente la comunità di Playa del Carmen. Italo Sampablo Lauro, console onorario d’Italia nella regione, si è recato sul luogo del crimine per offrire sostegno e condoglianze. In una dichiarazione rilasciata al sito d’informazione locale Reportero Ambulante, Lauro ha affermato: “Ornella era diventata una vera e propria cittadina di Playa, amava questa città come fosse sua, e ora la sua vita è stata troncata da un sicario. Questo crimine orribile non deve rimanere impunito, e abbiamo chiesto alle autorità competenti di fare tutto il possibile per portare il responsabile davanti alla giustizia.”

Le autorità locali hanno avviato un’indagine approfondita sull’omicidio di Ornella Saiu e stanno cercando di identificare il colpevole. Nel frattempo, la comunità di Playa del Carmen si unisce nel lutto per la perdita di una donna amata e rispettata, chiedendo giustizia per il terribile crimine che ha scosso la loro tranquilla località balneare.