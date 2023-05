Nuovo omicidio in Calabria. Nella serata di martedì una donna è stata uccisa a colpi di fucile, probabilmente un kalashnikov. L’agguato è avvenuto nel paese di Cassano allo Jonio, nel Cosentino. E precisamente in contrada Ciccotonno. Una zona rurale ed isolata. La vittima si chiamava Antonella Lopardo e aveva 49 anni. Era la moglie di Salvatore Maritato, personaggio già noto alle forze dell’ordine. Per questo motivo gli inquirenti non escludono che si possa trattare di un delitto di ‘ndrangheta.

L’omicidio di Antonella Lopardo a Cassano

I carabinieri della Compagnia di Cassano allo Jonio e quelli del Comando provinciale di Cosenza sono subito giunti sul posto ed hanno avviato le indagini sull’omicidio di Antonella Lopardo. Ma il caso verrà affidato prossime ore alla Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, competente sul territorio cosentino. Bisognerà accertare se la donna fosse effettivamente il bersaglio dei killer, oppure se la vittima designata fosse il marito.

A far propendere gli inquirenti per l’ipotesi di un delitto di ‘ndrangheta è la dinamica dell’omicidio. Un killer armato di fucile, probabilmente un kalashnikov, ha bussato alla porta di casa Maritato nelle campagne di Cassano allo Jonio. Appena Antonella Lopardo ha aperto, l’assassino ha cominciato a fare fuoco. La donna è stata raggiunta da diversi proiettili al torace e al volto e per lei non c’è stato nulla da fare. Il marito invece è riuscito a mettersi in salvo.