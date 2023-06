Lavoro, lo stipendio continua a calare per le donne e le madri

L’analisi di Bankitalia è senza appello per quanto riguarda il gender gap sul lavoro: lo stipendio cala per le donne e le madri. A parità di età, competenze e reddito iniziale, dopo quindici anni dalla nascita di un figlio, una madre lavoratrice guadagna circa la metà dello stipendio di una collega senza figli. Che a sua volta guadagna meno di un uomo. Questa disparità è causata dal bisogno di ridurre le ore lavorate, passando a contratti part-time o diminuendo le settimane retribuite nell’anno, pur mantenendo lo stesso tipo di rapporto di lavoro. Contribuisce anche la minore crescita delle retribuzioni settimanali, con una progressione di carriera più lenta rispetto alle donne senza figli.

Madri e lavoro, peggiorano le condizioni di salario

Disastrose le condizioni sul lavoro per donne e madri, lo stipendio continua a calare. La relazione annuale 2022 della Banca d’Italia evidenzia come la maternità influenzi la retribuzione e, di conseguenza, le scelte lavorative delle donne. Sebbene il tasso di fecondità sia più alto nelle aree in cui le donne hanno maggiori probabilità di lavorare, il fatto di avere un figlio non aumenta le opportunità di carriera, anzi. La maternità non solo riduce la partecipazione delle donne al mercato del lavoro, ma influisce anche negativamente sulle loro retribuzioni anche se rimangono impiegate.

Le stime relative al periodo 1990-2018 mostrano che le donne occupate in Italia hanno quasi il doppio di probabilità rispetto alle donne senza figli di rimanere disoccupate nei due anni successivi alla maternità. Questa discrepanza persiste nel tempo ed è ancora più significativa dopo quindici anni dalla nascita del figlio. Anche per le donne non occupate, le probabilità di trovare lavoro diminuiscono notevolmente dopo aver avuto un figlio e rimangono più basse per almeno cinque anni.