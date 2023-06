Il politico più ricco d’Italia? È ancora Silvio Berlusconi Economia, Politica

Silvio Berlusconi è il politico più ricco d’Italia e dell’Unione europea. Silvio Berlusconi mantiene il titolo di “Paperone” del Palazzo. La sua dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2021, consegnata nel 2022 e consultata dall’Adnkronos, rivela un reddito imponibile di circa 18 milioni di euro. Il leader di Forza Italia si conferma il politico italiano con il più alto patrimonio in denaro, azioni, ville e auto, sia nel Parlamento italiano che a Bruxelles. E lo è anche nella classifica dei leader di partito e di governo. Il suo primato si conferma anche nonostante un “impoverimento” di 32 milioni di euro rispetto all’anno scorso, quando aveva dichiarato 50 milioni 661mila 390 euro.

>>>>> Sondaggi, scende il Pd, stabile FdI Silvio Berlusconi durante gli auguri di Natale al “suo” Monza Il “Paperone” Silvio Berlusconi è il politico più ricco in Italia e in Ue Per la legge sulla trasparenza, pubblicate le dichiarazioni dei redditi dei politici. Silvio Berlusconi è il politico più ricco in Italia e nell’Unione europea. L’ex premier era l’unico leader di partito che non aveva ancora reso pubblica la sua dichiarazione dei redditi. Secondo la legge numero 442 del 1982, tutte le informazioni (dichiarazioni patrimoniali, dichiarazioni dei redditi e spese sostenute durante la campagna elettorale) dovevano essere depositate al Senato. Queste sono poi rese pubbliche nella scheda personale del senatore sul sito web dell’istituzione. I tempi indicano i tre mesi dalla proclamazione. Il termine ultimo per il deposito era il 13 gennaio 2023, e fino a qualche giorno fa il presidente di Forza Italia non aveva ancora reso pubblici nessuno dei documenti richiesti, mantenendo riservata la sua situazione economica e reddituale. Com’è noto, il senatore ha avuto seri problemi di salute e ha goduto di una proroga. Il “tesoretto” di Berlusconi include anche una serie di beni mobili e immobili. Per la maggior parte, il suo patrimonio è rimasto invariato, ma ci sono anche alcune novità. L’ex premier possiede ancora tre imbarcazioni di lusso: la ‘San Maurizio’ del 1977, il ‘Magnum 70’ del 1990 e la barca a vela ‘Principessa vai via’ del 1965. Quest’ultima, si dice, sia stata venduta negli anni scorsi al patron di Mediolanum, Ennio Doris, ma ora è tornata tra le proprietà del leader di Forza Italia.

Berlusconi non possiede più automobili: ha venduto l’Audi A6 immatricolata nel 2006, che aveva dichiarato in precedenza. Il pacchetto azionario dell’imprenditore brianzolo è rimasto invariato ed è interamente “made in Italy”. Comprende 5.174.000 azioni della ‘Dolcedrago spa’ con sede a Segrate. 2.444.144 azioni della ‘Holding italiana prima spa’ sempre a Segrate. 2.199.600 azioni della ‘Holding italiana seconda spa’. 1.193.400 quote della ‘Holding italiana terza spa’. 1.095.140 azioni della ‘Holding italiana ottava spa’. 200 azioni della Banca popolare sviluppo di Napoli e 896.000 titoli della Banca popolare di Sondrio. Tra le nuove acquisizioni finanziarie, ci sono 990.000 azioni di ‘Forza 5 s.s.’ con sede a Segrate. Berlusconi conserva anche la presidenza del Consiglio di amministrazione della Fondazione e Luigi Berlusconi-Onlus dedicata a suo padre.

Nel 2018 è tornato alla ribalta come leader di Forza Italia. Quell’anno ha percepito 48 milioni 011 mila 267 euro. In questo modo ha superato nettamente gli altri leader alla Camera, al Senato e alla presidenza del Consiglio. Il reddito è diminuito nell’anno successivo, raggiungendo i 47 milioni 492 mila 818 euro incassati nel 2020 come eurodeputato, con una perdita di poco più di 500mila euro rispetto all’esercizio precedente. Nel 2021, il “reddito” si è incrementato di oltre 3 milioni di euro: il leader di Forza Italia ha incassato 50 milioni 661mila 390 euro.

