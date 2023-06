Roma, Damiano dei Maneskin contro l’arbitro della finale persa: “Il denaro vince sempre”

Damiano dei Maneskin contro l’arbitro della finale di Europa League. Damiano David, leader dei Maneskin, noto per la sua grande passione nei confronti della squadra AS Roma, ha dimostrato il suo attaccamento in modo evidente nei giorni scorsi, quando ha deciso di tingere i capelli con i colori della squadra. Pertanto, lui stesso fa parte dei tifosi delusi dalla sconfitta subita ieri, 31 maggio, nella finale di Europa League ai rigori contro il Siviglia, soprattutto per quanto riguarda l’arbitraggio del professionista inglese, Anthony Taylor. La sua story su Instagram riporta una foto del direttore di gara e la scritta in spagnolo “El dinero siempre gana”, cioè: “Il denaro vince sempre”.

Damiano David in versione romanista

“Il denaro vince sempre”, Damiano contro l’arbitro di Roma-Siviglia

Non ha preso per niente bene la sconfitta della “sua” Roma, il cantante Damiano dei Maneskin contro l’arbitro della finale di Europa League. Proprio come il tecnico della squadra giallorossa, Josè Mourinho, anche Damiano ha criticato il lavoro dell’arbitro. Dopo la partita, ha preso in mano il telefono e ha pubblicato una storia in cui si poteva leggere la scritta: “El dinero siempre gana”, “il denaro vince sempre”, sotto la foto dell’arbitro. Tuttavia, l’immagine è stata successivamente rimossa dal suo profilo, anche se alcuni utenti hanno scattato degli screenshot e li hanno pubblicati su Internet. In un’altra foto, anch’essa rimossa, Damiano sembra aver pubblicato un’immagine che mostra chiaramente il fallo di mano commesso dal giocatore del Siviglia Fernando nell’area di rigore, accompagnata dall’ironico commento “que lindo” (che bello, ndr).

