Anche il Codacons vuole riaprire Instagram a Giulia, ma ci siamo scordati gli studi dell’impatto dei social sui ragazzini?

Il Codacons vuole riaprire l’Instagram di Giulia, la ragazzina che ha criticato Chiara Ferragni. Già qualche giorno fa la madre di Giulia, Vittoria, gridava allo scandalo: “Non posso accettare che mia figlia sia stata cancellata per aver espresso un’opinione“. E il Corriere della Sera aveva intervistato Giulia nella sua casa in Svizzera, presentandola come una campionessa d’equitazione. E riportando le frasi del padre, Stefano: “Bisogna avere più fiducia nello spirito critico dei ragazzini che hanno la testa sulle spalle”. La stessa autrice dell’articolo asseriva che la ragazzina usava il suo social con “assennatezza”. Il fatto è che non c’è nessun complotto. L’uso di Instagram è interdetto ai minori di 13 anni. Il che significa che per usarlo la piccola Giulia, con l’evidente guida della madre, deve aver detto una bugia. Per cosa? Per stare su un posto che i suoi stessi proprietari definivano “devastante” per la salute mentale dei minorenni.

Immagini promozionali che ritraggono i loghi di Instagram e Facebook

La richiesta del Codacons: vuole riaprire l’Instagram di Giulia

In ordine di tempo l’ultima notizia è quella della richiesta del Codacons: vuole riaprire l’Instagram di Giulia. La bambina di 11 anni criticava Chiara Ferragni per un suo selfie succinto. “Qual è il messaggio per noi ragazzine? Che per farci notare dobbiamo metterci nude?”. E l’influencer rispondeva, con una certa freddezza e inopportunità: “Il messaggio che voglio trasmettere a tutte, sia ragazzine che non, è molto semplice: nessuno può giudicarci o farci sentire sbagliate. Ci hanno insegnato che le donne non possono osare e questo è uno dei tanti modi in cui io prendo la libertà che tutti dovremmo avere. Se infastidisco i puritani, allora missione compiuta”. Appresa l’età di Giulia, Instagram le ha chiuso il profilo. La madre grida allo scandalo, il padre ne elogia lo spirito critico, il Corriere ne fa un’agiografia. E, ultima puntata per ora, il Codacons.

Il Codacons premierà Giulia come “Amico del Consumatore”

“Stiamo preparando un’immediata istanza di accesso agli atti ai sensi della Legge n. 241/1990 nei confronti di Meta”. “Al fine di accertare quali e quanti controlli sono stati fatti in generale dalla società sull’età dei minori presenti sulla piattaforma prima di chiudere solo quello della giovane”. Lo dichiara Carlo Rienzi, presidente dell’associazione dei consumatori, all’Adnkronos. “Alla luce di quella che potrebbe altrimenti essere interpretata come una ‘censura’, è necessario valutare se questo caso sia stato utilizzato come unico esempio circa le verifiche sulla correttezza dei dati relativi all’età degli iscritti al noto social network”.