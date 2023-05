Scomparsa di Giulia Tramontano: la scoperta sul fidanzato Cronaca

Prima della sua scomparsa avvenuta domenica 28 maggio, sembra che Giulia Tramontano, originaria di Sant’Antimo nel Napoletano, avesse litigato con il suo fidanzato, Alessandro Impagnatiello. Attualmente di 30 anni e barman di professione, Alessandro risiede a Senago, in provincia di Milano. Si sussurra che Alessandro avesse un’altra relazione, scoperta da Giulia sabato, poche ore prima della sua scomparsa. Giulia, incinta al settimo mese, aveva condiviso la notizia sconvolgente con la sorella Chiara, la madre e una cara amica. L’ultimo messaggio di Giulia che abbiamo a disposizione dice: «Sono turbata, vado a dormire».



La procura di Milano ha aperto un fascicolo senza titolo di reato né indagati, guidata dalla PM Alessia Menegazzo, dall’aggiunto Letizia Mannella e affidata al nucleo investigativo carabinieri e alla compagnia di Rho. Nonostante ciò, tutte le ipotesi stanno attualmente venendo esaminate. Le prime segnalazioni e scomparsa Giulia, che lavora in un’agenzia immobiliare, vive nel milanese da cinque anni, anche se originaria della provincia di Napoli. Il fidanzato Alessandro è stato il primo a segnalare la sua scomparsa. Racconta di essere andato al lavoro domenica mattina e di aver trovato la casa vuota al suo ritorno nel pomeriggio. A quel punto, ha deciso di allertare le forze dell’ordine.



La madre di Giulia, che vive nel Napoletano, ha iniziato a preoccuparsi quel mattino quando la figlia non l’ha chiamata, come era sua abitudine. L’Associazione Penelope ha verificato alcune segnalazioni provenienti dal Milanese, ma finora senza esito. Nella casa non sono stati trovati né il passaporto, né il bancomat di Giulia, né il suo telefono, che sembra essere stato disattivato da sabato sera. Dettagli sulla lite Il Corriere della Sera ha fornito ulteriori dettagli sulla lite tra Giulia e Alessandro. Pare che sabato ci fosse stato un incontro a tre: Alessandro Impagnatiello, Giulia Tramontano e la ragazza con cui Alessandro aveva una relazione. Quest’ultima avrebbe scoperto durante l’incontro che Alessandro aveva un’altra relazione e che Giulia era incinta. A quel punto, i genitori di Giulia sarebbero arrivati in Lombardia e avrebbero incontrato Alessandro. Secondo le indiscrezioni, ci sarebbero stati scambi accesi di parole e schiaffi.

Chi è Alessandro Impagnatiello?

Alessandro e Giulia convivevano in un appartamento in via Novella. Alessandro ha un altro figlio, frutto di una relazione precedente. Il bambino frequenta la prima elementare e Alessandro ha un buon rapporto con la sua ex. Alessandro e Giulia non erano sposati. Dopo la fine della sua precedente relazione, Alessandro ha continuato a vivere in affitto nell’appartamento al primo piano.



Giulia Tramontano, dal canto suo, svolgeva il suo lavoro di agente immobiliare in smart working. Alessandro si spostava con un SUV T-Roc bianco. Ora, i genitori di Giulia sono arrivati a vivere nell’appartamento che prima dividevano la figlia e Alessandro.



Nel corso delle indagini, i carabinieri hanno sequestrato le immagini delle videocamere di sorveglianza della zona, con la speranza di riuscire a inquadrare Giulia in uno dei filmati. Ora, l’attenzione è concentrata sull’analisi di queste registrazioni, nella speranza di fare luce sulla scomparsa di Giulia.



La storia di Giulia ha scosso l’intera comunità e l’indagine continua, con la speranza di scoprire presto cosa sia accaduto realmente. Per ora, il destino di Giulia rimane un mistero, ma la speranza è che queste indagini possano presto fornire risposte a tutte le domande rimaste in sospeso. Il pensiero va alla famiglia e agli amici di Giulia in questo momento difficile e pieno di incertezze.