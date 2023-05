Chiara Ferragni e il dibattito sulla decenza: quando una bambina ci insegna il senso della modestia

Le polemiche sul mondo digital di Chiara Ferragni, imprenditrice e influencer di successo, si sono nuovamente accese con un suo ultimo post su Instagram. Un’immagine audace, uno scatto seminudo, ha suscitato non solo indignazione ma ha anche acceso un dibattito su ciò che Ferragni rappresenta per le sue giovani seguaci.



Giulia Dedola, 11enne campionessa di equitazione, è una di queste giovani fan che non ha esitato a esprimere la sua perplessità. Ha scritto un commento sotto il post, ponendo una domanda che ha colpito molti: “Qual è il messaggio per noi ragazzine? Che per farci notare dobbiamo metterci nude?”



Questa non è solo una domanda lanciata all’aria da una bambina. È un interrogativo che dovrebbe far riflettere ogni persona pubblica che si espone su una piattaforma come Instagram, dove l’immagine è potente e le parole sono spesso filtrate attraverso uno schermo.



In un’epoca in cui l’iperesposizione è diventata norma, il messaggio di Giulia Dedola risuona come una campana di allarme. Questa ragazzina, una sportiva di talento, con le sue parole mette in discussione il valore dell’autenticità e della decenza in un mondo dominato dall’immagine.



Le parole di Giulia gettano luce su un problema che sta diventando sempre più evidente. Come lei stessa afferma, compra prodotti di Ferragni, dai quaderni ai costumi da bagno, e la segue perché apprezza il suo stile. Ma questa ammirazione non le impedisce di vedere l’evidente volgarità in alcune delle recenti foto di Ferragni. E soprattutto, non le impedisce di capire i messaggi sbagliati che queste immagini potrebbero inviare.



Giulia comprende una cosa molto importante, una lezione che sembra persa per molti adulti: le immagini condivise su internet sono eterne. Non scompaiono mai del tutto e sono a disposizione di tutti. E come giustamente sottolinea, le foto di una persona influente come Ferragni avranno un impatto duraturo sulla sua figlia.



Nelle parole di Giulia c’è una lezione di grande valore. Ricordiamo che l’immagine che proiettiamo online è vista e interpretata da milioni di persone. Gli influencer, in particolare, hanno la responsabilità di presentare un’immagine che sia non solo attraente, ma anche rispettosa e responsabile.



In questo caso, sembra che una bambina di 11 anni stia mostrando una maggiore consapevolezza di queste questioni rispetto a molti adulti. È una riflessione che tutti dovremmo prendere a cuore. Non è solo questione di immagine, ma di cosa rappresentiamo e di quale eredità lasciamo alle future generazioni. Soprattutto, dobbiamo ricordare che il nostro valore non risiede nella nostra capacità di “mostrare”