Chiara Ferragni risponde alla piccola Giulia sul senso della decenza

L’influencer Chiara Ferragni risponde alla piccola Giulia. La ragazzina, ad appena 11 anni, è entrata nel tritacarne dei social per lanciare un messaggio alla sua vip preferita. Sabato, infatti, Chiara Ferragni aveva pubblicato un selfie in cui si mostrava quasi completamente nuda, in slip e con un braccio a coprire il seno. “Qual è il messaggio per noi ragazzine? Che per farci notare dobbiamo metterci nude? Io non lo trovo un bel messaggio da mandare”, aveva scritto Giulia. Ferragni aveva risposto in modo un po’ freddo: “Il messaggio che voglio trasmettere a tutte, sia ragazzine che non, è molto semplice: nessuno può giudicarci o farci sentire sbagliate”. Ed è intervenuta anche Viktoria Dedola, mamma di Giulia, su Repubblica: “Non pensavo che un commento di una bambina potesse scatenare una polemica del genere”. Aggiungendo un giudizio sulla qualità della risposta di Ferragni, ma spiegando, soprattutto, che ha dovuto disattivare le notifiche al commento della figlia.

Il selfie di Ferragni criticato da Giulia

Botta e risposta con Chiara Ferragni, che risponde alla piccola Giulia. E interviene anche la madre…

Dopo le critiche per il suo selfie, Chiara Ferragni risponde alla piccola Giulia Dedola, 11 anni. “Il messaggio che voglio trasmettere a tutte, sia ragazzine che non, è molto semplice: nessuno può giudicarci o farci sentire sbagliate. Ci hanno insegnato che le donne non possono osare e questo è uno dei tanti modi in cui io prendo la libertà che tutti dovremmo avere. Se infastidisco i puritani, allora missione compiuta“.

Non si esauriscono le polemiche e Repubblica tira in ballo la madre di Giulia, Viktoria Dedola. “Non pensavo che un commento di una bambina potesse scatenare una polemica del genere“. Che aggiunge di trovare “giusto e maturo il commento espresso da mia figlia Giulietta”, e che anche il marito, e papà di Giulia, “le ha mandato un messaggio di complimenti”. Sulla risposta di Ferragni, Viktoria dice: “Non è una risposta che avrei dato io da madre, ma non mi sento di rispondere né di giudicarla”. La mamma di Giulia aggiunge, però, che ha dovuto insegnare alla figlia come usare correttamente il social, disattivando le notifiche alla sua risposta, “per evitare che leggesse commenti spiacevoli”.

