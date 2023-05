Attacchi omofobi, bufera sul commissario di FdI a Novi Ligure

Bufera per gli attacchi omofobi di Alessio Butti, commissario di Fratelli d’Italia a Novi Ligure, in provincia di Alessandria. Butti aveva pubblicato un post su Facebook con insulti alla comunità Lgbtqia+, Vladimir Luxuria ed Elly Schlein. Si era inizialmente scusato riferendosi a un attacco hacker, ma è stato comunque sollevato da ogni incarico nel partito. Il post, poi cancellato, recitava: “Non sono minimamente sensibile alle menate lgbt e agli appelli contro l’omofobia e altre amenità che una certa cultura vuole imporci. I pederasti possono sgranare rosari a raffica, ottenere anche valanghe di voti, ma restano dei reietti da cui girare alla larga, per il loro stile di vita e per l’intima malvagità di cui questo genere di persone sono capaci”. Difficile dargli fiducia sulla questione degli hacker, soprattutto se si considerano le sue vecchie uscite sulla questione.

>>>>> Rai, comizio in diretta per Fratelli d’Italia, è scandalo

I posto omotransfobici di Alessio Butti (al centro)

Insulti omotransfobici, sollevato dall’incarico il commissario di FdI a Novi Ligure

È bufera per gli attacchi omofobi di Alessio Butti, commissario di Fratelli d’Italia a Novi Ligure, ora rimosso dall’incarico. Contro la sua scusa per un presunto attacco hacker, giocano i precedenti post sulla questione. Il 31 dicembre 2022, Butti condivide un articolo in cui Vladimir Luxuria ricorda le dichiarazioni di Joseph Ratzinger contro la comunità Lgbtqia+, commentando: “È ben noto quale sia il mio pensiero riguardo alle rivendicazioni della cosiddetta ‘comunità LGBT’, e non l’ho mai nascosto. Questo tipo di dichiarazioni inaccettabili rafforzano la mia posizione”.

>>>>> Emma Bonino: “Da Meloni attacchi allo Stato di diritto”

Nel suo post di ieri sera, tra molti termini offensivi, spiccava uno che di solito è poco utilizzato nel linguaggio comune: “pederasti”. Questo termine, nel suo significato originario, si riferisce ad adulti che hanno rapporti sessuali con adolescenti, ma nell’uso moderno viene utilizzato per riferirsi all’omosessualità maschile. Tale termine ricorre più volte nei commenti del commissario Butti. In un post di agosto 2022, dopo aver definito Elly Schlein “diversamente italiana”, si chiedeva se “si può essere sicuri che nelle sue liste non ci saranno drogati, pederasti e omosessuali, ladri, truffatori e appartenenti ai centri sociali”.