Il nuotatore Manuel Bortuzzo parteciperà ai mondiali paralimpici 2023. Il ventitreenne sarà tra i 24 atleti italiani ai Mondiali paralimpici di Manchester, in programma dal 31 luglio al 6 agosto. Nel 2019, l’atleta fu colpito da un proiettile vagante, costringendolo alla sedia a rotelle. Era una giovane promessa della nazionale italiana di nuoto, campione di stile libero. Nel 2015 era stato convocato dalla Nazionale per gli Eyof di Tblisi. “Mi fa effetto pensare che lì in Georgia avevo 16 anni e non capivo nemmeno dove mi trovavo, mentre ora mi aspetta la mia prima nazionale assoluta da grande con la Finp, che avrà tutto un altro sapore”. L’intervista a La Stampa.

Manuel Bortuzzo

Mondiali paralimpici di nuoto, Manuel Bortuzzo annuncia la sua partecipazione

A 23 anni, Manuel Bortuzzo parteciperà ai mondiali paralimpici 2023. Alla Stampa affida il racconto della sua “morte” e della sua rinascita, sempre sull’onda. Di una piscina e di una grande passione. “Il blocco più forte è a livello mentale, una lotta continua coi ricordi, non soltanto nella sfera emozionale, ma anche in quella fisica, legata proprio ai movimenti in acqua. Ho passato due anni in cui volevo nuotare, ma sentivo il peso di farlo quasi per forza. Nessuno mi aveva mai chiesto se lo volessi davvero. Sta proprio qui la differenza, adesso lo voglio io, mi piace e lo voglio fare”.

Il campione aggiunge che lo sblocco, sulla strada di questa scelta importante, è avvenuto “quando mi sono trovato al Grande Fratello. In un contesto così diverso da quello che ero abituato a sperimentare da atleta. È stata un’esperienza intensa e per nulla facile. Ma che ha portato anche aspetti positivi, come l’enorme voglia di tornare in acqua. Devo ringraziare Aldo Montano, che ormai nella mia vita è un punto di riferimento, lo sento come un fratello. Prima di ogni gara ci sentiamo e lui trova sempre le parole giuste per tranquillizzarmi: sa di essere tra gli artefici di questo grande ritorno”.

