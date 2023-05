Ucraina, partita la controffensiva: bombardamenti sulle zone occupate

Ucraina, partita la controffensiva. La conferma del Guardian dopo gli annunci via Telegram del presidente Volodymyr Zelensky e del suo comandante delle Forze armate. Bombardamenti si susseguono da stamattina sulle zone occupate dai russi e sostanzialmente evacuate. Sono state segnalate esplosioni attraverso i social media nel distretto di Berdyansk, occupato dalle forze russe. In particolare, le esplosioni più intense sono state udite nel centro della città, nella zona del porto e nei centri Khimik e Vesna, nel villaggio di Novopetrovka, che ospitano “un gran numero di truppe russe”.

>>>>>> Rai, il governo occupa la rete di Stato e fa un comizio in diretta

La guerra a Bakhmut

Ucraina, Zelensky: “Partita la controffensiva”

I media ucraini hanno riportato la notizia, partita la controffensiva. Sono circolati i video delle esplosioni. “È la pace che trasmetteremo ai nostri figli e nipoti come eredità della nostra generazione. Non abbiamo e non vogliamo altre alternative. Ma per consegnare la pace come eredità, dobbiamo arrivare al giorno in cui potremo dire di aver posto fine a questa guerra con la nostra vittoria”, ha scritto oggi su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Il comandante delle Forze armate ucraine, Valeriy Zaluzhny, ha pubblicato un video su Telegram che sembra segnalare l’inizio della controffensiva. Nel filmato si vedono i soldati ucraini che si preparano per la battaglia, recitando una preghiera. “È ora di riprenderci ciò che ci appartiene“, ha affermato Zaluzhny. Nel frattempo, il segretario del Consiglio nazionale di sicurezza Oleksy Danilov, membro del gabinetto di guerra, ha dichiarato alla BBC che l’Ucraina è pronta a lanciare la controffensiva e ha sottolineato che il governo ucraino non ha “il diritto di sbagliare” in questa decisione, poiché si tratta di un’opportunità storica che non può essere persa.