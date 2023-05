Ragazza dispersa mentre fa rafting, proseguono le ricerche: trovato il suo caschetto Cronaca

Proseguono senza sosta le ricerche di Denise Galatà, la ragazza di 18 anni nata a Cinquefrondi ma residente in contrada Manduca a Rizziconi, dispersa ieri durante una gita con la classe nel Parco Nazionale del Pollino, in provincia di Cosenza, mentre faceva rafting sul fiume Lao. Per il momento è stato ritrovato soltanto il caschetto che proteggeva la sua testa, rimasto incastrato su una sporgenza della riva destra del fiume.

Ancora da chiarire del tutto la dinamica dell'incidente verificatosi mentre i ragazzi del liceo 'Giuseppe Rechici' di Polistena, in provincia di Reggio Calabria, facevano rafting sul fiume Lao. La procura di Castrovillari ha aperto un'inchiesta per accertare eventuali responsabilità nella scomparsa di Denise Galatà. Il sostituto procuratore, Simona Manera, ha delegato le indagini ai carabinieri di Cassano allo Ionio che hanno ascoltato i compagni di classe e gli insegnanti che si trovavano insieme alla ragazza nel momento in cui è caduta in acqua. Secondo quanto si apprende, il gommone su cui si trovava anche Denise Galatà avrebbe urtato violentemente quello che lo precedeva a causa di una ondata improvvisa. L'imbarcazione si è capovolta nel fiume Lao e la ragazza insieme ad altri tre compagni è caduta nelle acque gelide del fiume Lao. Gli altri sono stati recuperati immediatamente dalle guide. Uno è stato trasportato in ospedale per una ferita alla caviglia. Ma Denise è scomparsa.

“Di colpo tutti i gommoni hanno sbattuto uno contro l’altro. Chi è caduto. Chi si teneva. Sopra al nostro ne è finito un altro. – hanno raccontato gli studenti testimoni oculari della tragedia del fiume Lao – Per non so quale santo noi non siamo caduti. Ma altri sono stati mezz’ora a mollo nell’acqua ghiacciata. Ci facevano spostare di qua e di là per aiutarci”. Ora tutti temono per la sorte della sfortunata Denise Galatà.

