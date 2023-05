“Ha fatto benissimo!”, la conduttrice elogia Meloni e si prepara a tornare in Rai

Paola Ferrari elogia l’occupazione della Rai da parte del Governo Meloni. La conduttrice non nasconde la sua soddisfazione per il cambio ai vertici della Rai, soprattutto per uno in particolare. Ha dichiarato a Un Giorno da Pecora: “Sono contenta che ci sia stato un cambiamento in Rai, direi una bugia se affermassi il contrario. Il cambiamento che ho preferito è stato sicuramente quello di Rai Sport”. Alessandra Di Stefano si era dimessa a fine marzo dalla direzione della testata, ed ora Jacopo Volpi ha preso il suo posto. Ferrari ha spiegato: “Non è che lei non mi piacesse, io ho giudicato quello che ha fatto con me e con la testata, ad esempio, scegliere di rinunciare a mandare in onda il mondiale femminile”. E si prepara a tornare.

La giornalista sportiva Paola Ferrari elogia l’occupazione della Rai ed esprime la sua simpatia per il governo attuale e ha criticato Carlo De Benedetti per le sue parole contro la presidente del Consiglio. Ha affermato che se l’apprezzamento reciproco esiste, è molto felice, come si può vedere dal risultato delle ultime elezioni. Tuttavia, Ferrari non ha previsto la possibilità di un nuovo programma, al massimo ha detto: “Ci può essere la possibilità che torni a fare quello che facevo”. Ha sottolineato che è l’unica giornalista sportiva che non è ancora andata a Sanremo, a differenza di Diletta Leotta e Ilaria D’Amico. Non si è mai parlato neanche di farla diventare direttrice di Rai Sport, perché, come ha detto lei stessa: “Siete matti? Io penso di essere una buona giornalista ed una buona conduttrice, ma non sono adatta a dare ordini”.

Paola Ferrari ha anche espresso il suo parere sull’addio di Fabio Fazio e Lucia Annunziata alla Rai. Ha detto: “Della partenza di Fazio sono stata più felice, stimo molto Annunziata. La conosco da anni, abbiamo posizioni politiche diverse, ma è una donna che ha tanto coraggio”.