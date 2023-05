Il Governo denuncia Report: “Palesi falsità” Media e TV, Politica

Il ministro Urso denuncia Report. In risposta alle “palesi falsità diffuse durante la trasmissione”, andata in onda lunedì scorso, 29 maggio, il ministro delle Imprese e del Made in Italy (Mimit), Adolfo Urso, ha incaricato i suoi avvocati di denunciare gli autori del servizio. E con essi anche il conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, e tutti coloro che, in vario modo, hanno riportato informazioni false durante la trasmissione. Questo è quanto si legge in un comunicato del Mimit, che critica una serie di notizie divulgate durante il programma.

>>>>> Tasse, i dati smentiscono Meloni: ecco chi evade di più Sigfrido Ranucci, conduttore di Report “Palesi falsità”, il ministro Urso denuncia Report “Riguardo alla notizia completamente falsa che ha dato origine a un intero servizio giornalistico chiaramente diffamatorio, secondo cui sarebbero necessari intermediari per incontrare il ministro Urso, si precisa che durante questi oltre 7 mesi di governo sono stati effettuati circa 400 incontri con aziende, associazioni imprenditoriali e istituzioni da parte del Ministro delle Imprese e del Made in Italy”. Così la nota che conferma che il ministro Urso denuncia Report. La nota sottolinea anche come “il ministro Urso abbia partecipato a 221 eventi, sia in presenza che in remoto, e ha inviato 104 messaggi scritti e 39 videomessaggi a iniziative organizzate da associazioni, enti o imprese che avevano richiesto un dialogo diretto con il Ministro”. La nota prosegue spiegando che migliaia di imprese hanno avuto la possibilità di interagire direttamente con il ministro, senza bisogno di alcun intermediario. La stessa cosa vale anche per Stm, i cui dirigenti sono stati ricevuti ogni volta che ne hanno fatto richiesta, così come sono stati organizzati incontri con i loro consulenti.

I rapporti tra il ministro Urso e i tecnici del Comune di Verona

Per quanto riguarda le dichiarazioni dell’assessore al Bilancio del Comune di Verona, Michele Bertucco, secondo le quali il ministro avrebbe tenuto nascosto al Comune il progetto logistico infrastrutturale per la ricostruzione dell’Ucraina del consorzio Zai, di cui il Comune stesso sarebbe un importante azionista, dalla segreteria del Ministro si precisa che durante la prima presentazione pubblica tenutasi il 21 gennaio 2023 a Verona, erano presenti anche il sindaco di Verona, Damiano Tommasi, il presidente della Provincia di Verona, Manuel Scalzotto, e il presidente della Camera di Commercio di Verona, Giuseppe Riello, che sono anch’essi azionisti del Consorzio.

“In quell’occasione, il sindaco Tommasi ha dichiarato, come riportato chiaramente dai media televisivi e giornalistici: ‘Sono onorato di essere qui oggi per rappresentare la città e discutere dell’argomento che stiamo affrontando. Verona ha già dimostrato di essere attenta a quanto sta accadendo in Ucraina, grazie all’operato del tessuto produttivo, delle imprese e delle amministrazioni della città e della provincia. Credo che sia un onore per noi come territorio ospitare il ministro per discutere insieme su quello che Verona potrebbe diventare nei prossimi anni. Di fatto, Verona ha già intrapreso un percorso verso un ruolo ancora più significativo nella logistica, nelle comunicazioni e nei legami con il Nord e l’Est Europa’”. Agli incontri operativi ha partecipato l’assessore Italo Sandrini, in rappresentanza del sindaco.

