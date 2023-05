Beppe Convertini, dopo l’incidente un’altra botta per lui: ecco cosa sta succedendo

Beppe Convertini escluso dalla Rai? Beppe Convertini sta attraversando un periodo molto difficile, dopo il brutto incidente in moto. I nuovi palinsesti della Rai potrebbero portare cambiamenti significativi, soprattutto per quanto riguarda la conduzione delle trasmissioni diurne dell’emittente nazionale. Si dice che il conduttore pugliese rischi di essere escluso dal cast di Linea Verde. Questa notizia arriva come una brutta sorpresa per Convertini, soprattutto considerando che si trova ancora in ospedale dopo un incidente in moto avvenuto pochi giorni fa.

Il conduttore tv Beppe Convertini

Brutte notizie per Beppe Convertini, fuori dalla Rai?

Il conduttore tv pugliese, Beppe Convertini, fuori dalla Rai? Sebbene una decisione ufficiale non sia ancora stata presa, sembra sempre più probabile che Beppe Convertini venga rimosso dalla conduzione di Linea Verde. Le possibilità che il conduttore pugliese venga confermato nel ruolo sono molto scarse. Al contrario, sembra quasi certo che Peppone Calabrese rimarrà l’unico conduttore del programma.

Angelo Mellone, il nuovo direttore dell’intrattenimento Rai e già responsabile di Linea Verde e altri programmi sull’ambiente e il territorio naturale, potrebbe decidere di escludere Convertini a causa di complicazioni nell’organizzazione della programmazione e delle conduzioni delle trasmissioni diurne. Quindi, l’eventuale esclusione di Convertini non sarebbe dovuta a questioni di ascolti, ma piuttosto a complessità organizzative interne alla Rai. Al posto di Convertini, potrebbe non esserci nessuno accanto a Peppone Calabrese. Tuttavia, circolano alcuni nomi come possibili sostituti, tra cui Angela Rafanelli e Federico Quaranta.

