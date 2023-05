Rimborsi in busta paga già a luglio, corsa alla dichiarazione precompilata 2023

Dichiarazione Precompilata 2023, come avere i rimborsi in busta paga già a luglio. La corsa alla dichiarazione dei redditi è iniziata il 2 maggio e si concluderà il 2 ottobre. I contribuenti italiani potranno presentare il loro 730 precompilato all’Agenzia delle Entrate attraverso l’applicazione web dedicata. Durante questo periodo, ci sono diverse scadenze da considerare. Per ottenere i rimborsi già a luglio, però, la dichiarazione deve essere compilata entro il 31 maggio.

La dichiarazione dei redditi

Come ottenere i rimborsi dalla Dichiarazione Precompilata 2023

Entro il 31 maggio, è necessario consegnare tutti i documenti ai professionisti o ai Centri di Assistenza Fiscale (Caf) per la dichiarazione precompilata 2023 e come ottenere i rimborsi già a luglio. Per rimborso si intende il credito eventualmente dovuto nel mese di luglio. Il 30 giugno è la data entro cui i contribuenti che compilano il 730 senza sostituto d’imposta o con il modello Redditi devono versare il primo acconto o saldare direttamente il saldo. Dopo il 2 ottobre, è importante prestare attenzione ad altre date indicate sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Queste riguardano integrazioni, correzioni, presentazioni tardive e versamento del secondo acconto per coloro che non hanno scelto il saldo diretto al primo pagamento. La stagione della Dichiarazione Precompilata 2023 si concluderà ufficialmente il 28 febbraio 2024, che rappresenta l’ultimo giorno per presentare il modello Redditi precompilato “tardivo”, cioè entro 90 giorni dalla scadenza, e per scaricare il modello Redditi PF On line 2023.

Come annullare la Dichiarazione precompilata 2023 e reinviarla

A partire dal 17 maggio, è possibile annullare una dichiarazione già inviata in caso di errori o omissioni. Questa operazione si può fare una sola volta, utilizzando le funzionalità dell’applicazione web entro il 20 giugno. Bisogna pertanto prestare la massima attenzione, soprattutto nel caso di un primo invio errato. Nella stessa data del 20 giugno è possibile annullare anche il modello 730 + Redditi correttivi già inviato con o senza F24, sempre una sola volta. Il 26 giugno è l’ultimo giorno per annullare tramite l’applicazione web il modello Redditi e i modelli Redditi Persone Fisiche (PF) correttivi collegati, se è stato predisposto un modello F24. Entro il 27 settembre 2023, è possibile annullare il modello Redditi e i modelli Redditi PF correttivi già inviati, se non è stato predisposto un modello F24.