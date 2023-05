Tasse, i dati smentiscono la Meloni: ecco chi le evade di più

Sull’evasione fiscale i dati forniti da Giorgia Meloni non coincidono per niente con quelli del ministero dell’Economia. Secondo il premier del governo di centrodestra ad evadere le tasse in modo maggiore nel nostro Paese sarebbero le grandi compagnie e le banche, non certo i piccoli commercianti. Ma i dati ufficiali del Mef la smentiscono clamorosamente. Infatti, secondo quanto riporta Massimo Taddei su Pagellapolitica, in Italia la maggior parte dell’evasione fiscale non è commessa dalle grandi aziende, ma da quelle più piccole e dai lavoratori autonomi.

Evasione fiscale: i dati della Meloni sulle tasse non convincono

“La lotta all’evasione fiscale si fa dove sta davvero l’evasione fiscale: le big company, le banche, le frodi sull’Iva, non il piccolo commerciante al quale vai a chiedere il ‘pizzo di Stato’. Il mio governo vuole ridisegnare completamente il rapporto tra lo Stato e il contribuente”. Sono queste le parole pronunciate dalla Meloni il 26 maggio scorso durante un comizio elettorale a Catania. Insomma, secondo il premier a non pagare le tasse in modo maggiore non sono i piccoli commercianti sui quali troppo spesso si punta il dito ingiustamente.

A smentire Giorgia Meloni sull’evasione delle tasse da parte degli italiani c’è la ‘Relazione annuale sull’economia non osservata e sull’evasione fiscale e contributiva’, pubblicata ogni anno dal Ministero dell’Economia e delle Finanze insieme alla Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza. Nel documento viene quantificato il valore dell’evasione delle imposte e dei contributi previdenziale in Italia.