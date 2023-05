Le recenti partenze di Fabio Fazio e Lucia Annunziata dalla Rai hanno innescato un dibattito sull’entità delle perdite per l’azienda televisiva. Entrambi sono stati definiti come “professionisti validi” da Michele Santoro, veterano giornalista con una lunga e travagliata esperienza in Rai, durante un’intervista a DiMartedì su La7. Tuttavia, Santoro ha prontamente tagliato corto sull’apprezzamento per i due colleghi, affermando: «Io non sopporto nessuno dei due».



Santoro ha espresso con schiettezza il suo pensiero sulle polemiche riguardanti Fazio e Annunziata, contestando quello che definisce come un racconto vittimista, al limite del martirio, che spesso accompagna le loro vicende. “Le narrazioni che fanno sono sempre un po’ farlocche”, dice Santoro. Ha sottolineato che non è vero che Fazio abbia trascorso 40 anni ininterrotti in Rai. “È andato via a lavorare a La7 quando era di Telecom, non ha fatto nemmeno una puntata…”, ha detto, riferendosi a un progetto chiamato “TeleSogno” che non è mai decollato.



Ricorda che, sebbene Fazio fosse uscito da quell’esperienza “devastato” e più ricco di prima, “la gente lo guardava storto”. A differenza di Santoro, Fazio ha fatto ritorno in Rai, ma non solo grazie agli sforzi del suo agente. “È rientrato anche perché la politica ha voluto che lui tornasse…”, ha osservato Santoro.



Le critiche di Santoro non sono state più morbide quando ha parlato di Lucia Annunziata. Ha fatto notare che, nonostante Annunziata abbia lasciato la Rai dichiarando il suo disaccordo con il governo, si dovrebbe ricordare che “è stata il presidente di garanzia quando a governare era Silvio Berlusconi”. Ha inoltre ricordato come Annunziata sia subentrata a Paolo Mieli, che si dimise dopo aver posto come condizione il rientro di Enzo Biagi, Daniele Luttazzi e lo stesso Santoro.



Secondo Santoro, Fazio e Annunziata sono stati il fulcro attorno al quale si è sviluppata una politica culturale in Rai caratterizzata da esclusioni. Ha ribadito che l’azienda avrebbe fatto bene a tenere entrambi, ma ha precisato: «Ma io non sono l’azienda e non sono un servizio pubblico che tiene fuori un pensiero diverso, che era fuori anche prima, quando loro erano al centro del babà…».