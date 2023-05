Fabio Fazio, le gravi accuse di Rita Dalla Chiesa dopo l’ultima puntata di Ctcf: “Vergognosamente falso” Media e TV

Domenica 28 maggio è andata in onda su Rai3 l’ultima puntata di Che tempo che fa. Il talk show condotto da Fabio Fazio chiude infatti definitivamente i battenti dopo la decisione del conduttore di trasferirsi con un contratto milionario a Discovery insieme a Luciana Littizzetto. I partiti di centrosinistra accusano però il governo Meloni di aver epurato Fazio perché ritenuto troppo scomodo. Accuse che ora vengono rispedite al mittente da Rita Dalla Chiesa, ex conduttrice attuale deputata di Forza Italia.

Ma è proprio quest'ultima frase sibillina che forse scatena la reazione stizzita di Rita Dalla Chiesa. Rita Dalla Chiesa contro Fabio Fazio "Secondo molte persone di sinistra, giornalisti, politici e intellettuali, la Rai starebbe facendo un'epurazione durissima al suo interno. – si sfoga Rita Dalla Chiesa – Fuori tutti, e dentro gli amici degli amici. Niente di più vergognosamente falso. Stanno facendo tutto da soli. I Fazio, le Annunziata, ma anche tutti gli altri che stanno pensando di andarsene, non sono mai stati al centro di una rottamazione voluta dal centrodestra. Inutile facciano le vittime. Addirittura erano stati riconfermati".

“Togliendo le tende, perché non si sentono in linea con questo governo, (ma con gli altri governi sì, eccome!) hanno solo dimostrato quanto deboli in realtà siano, senza il loro partito dietro. – prosegue Rita Dalla Chiesa – Non hanno capito che proprio questo governo non avrebbe mai fatto a loro quello che è stato fatto a tanti di noi, me compresa, in tutti questi anni. Solo perché non ci adeguavamo al pensiero unico. Peccato. Avrebbero potuto dimostrare la loro forza, stando all’opposizione, avrebbero potuto essere la famosa voce fuori dal coro. Avrebbero mantenuto la stima e il rispetto del loro pubblico. Invece hanno preferito far credere di essere stati cacciati, da noi brutti e cattivi. Sapete che c’è? Che la libertà di pensiero costa fatica. Troppo comodo, così”, conclude la sua invettiva contro Fabio Fazio.

